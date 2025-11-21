長期飲酒恐提早失智！醫師警示：戒酒可降低腦部退化風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著社交文化盛行，許多人將酒精視為日常潤滑劑，甚至相信小酌怡情無害。

但臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師洪研竣提醒，長期飲酒不僅傷肝，更可能直接損害腦部，增加「酒精性失智症」風險。

52歲的林老闆（化名）長期應酬，每日飲用十多罐啤酒或半瓶威士忌，甚至靠酒精助眠。起初只是偶爾忘記事情，但逐漸出現記憶力下降、判斷力不佳，連公司經營也受到影響。經醫師詳細問診及認知功能檢測後，確診為酒精性失智症。所幸在戒酒治療及團體輔導下，林老闆停酒3個月後，記憶力與工作表現部分改善，避免病情惡化。

洪研竣指出，酒精代謝物乙醛具神經毒性，長期飲酒會引起慢性發炎、自由基堆積及神經細胞受損，影響記憶、判斷、衝動控制與情緒調節功能。研究顯示，每週超過14個酒精單位（約12罐啤酒）即為明確失智風險因子，且飲酒與失智症之間存在因果關係。

此外，酒精還會導致維生素B1缺乏，引發「韋尼克氏腦病」與「高沙可夫症候群」，病人可能出現步態不穩、眼球運動異常、失憶等症狀，增加家屬照護負擔。

洪研竣提醒民眾：

1.酒精非保健品，長期飲酒會增加失智風險。

2.長期飲酒者應及早戒酒，以降低腦部傷害。

3.若發現親友飲酒失控或出現記憶退化，應及早尋求精神科醫療協助。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

