長期飲酒恐致失智！醫警告「乙醛」具直接的神經毒性，每週飲酒量超過●●要小心了

小酌怡情，大酌才傷身？錯！長期飲酒不僅傷肝，還恐加速腦部退化，導致提早邁向失智！醫師提醒，酒精代謝物「乙醛」除了是一級致癌物，也具有直接的神經毒性，長期飲用會造成慢性發炎、自由基堆積及神經細胞受損。此外，酒精會改變腦部神經受體的功能，導致認知功能受損。然而，這些變化恐使大腦生理功能受到傷害，包含記憶、判斷、衝動控制、情緒調節能力下降。

每週超過14個酒精單位注意！長期飲酒恐加速腦部退化

醫學研究明確指出，長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部。根據國際期刊《Psychosomatics》2017年發表的一項系統性回顧，持續飲酒可能導致中壯年族群大腦功能受到影響，提早出現失智症狀。2024年國際知名期刊《The Lancet》收錄30萬位飲酒者資料更顯示飲酒與失智症發生有其因果關係。

至於，喝多少的量會有明確性的影響？根據國際期刊《Neuropsychiatric Disease and Treatment》2020年的系統性回顧指出，飲酒每週超過14個酒精單位（相當於每週140克酒精，約等於每週12罐330毫升酒精濃度4.5%的啤酒）是一個確定的失智症危險因子。

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師洪研竣指出，酒精本身就是失智的重要風險因子，飲酒會加速腦部退化，很可能讓人提早邁向失智。其中，提高失智風險的原因就在於酒精代謝物——乙醛。

洪研竣進一步說明，乙醛除了是一級致癌物，也具有直接的神經毒性，長期飲用之後會造成慢性發炎、自由基堆積及神經細胞受損。此外，酒精會改變腦部神經受體的功能，因此導致認知功能受損。這些變化會使得大腦生理功能受到傷害，包含記憶、判斷、衝動控制、情緒調節的能力下降。

長年飲酒竟確診酒精性失智症 醫3點呼籲

洪研竣分享一名個案。52歲林老闆（化名）平時交友廣闊、應酬頻繁，長年下來一天常喝掉十多罐啤酒，或半瓶威士忌，甚至習慣靠酒助眠。起初，只是偶爾忘記事情，但漸漸出現記憶力明顯缺損，工作上判斷不再精準，連帶影響公司經營，壓力與債務也接踵而來。在家人的陪伴下就醫。經臨床詳細問診、認知功能測驗以及影像學檢查，確診為「酒精性失智症」。

所幸，該患者及早接受戒酒藥物治療、動機式晤談與團體治療。在停酒3個月之後，記憶力與工作表現得以逐漸部分改善，避免了進一步惡化。洪研竣提醒，除了直接的神經毒性，酒精也會導致神經生長必須的維生素B1缺乏，造成「韋尼克氏腦病」與「高沙可夫症候群」，可能出現眼球運動異常、步態不穩（導致跌倒）、嚴重的失憶與虛談症狀。

長期飲酒造成的身體影響，可能導致病人與家屬承受沉重照護壓力。臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科呼籲：

酒精不是保健品，「長期飲酒會增加失智風險」，並非小酌無害。

若有長期飲酒習慣，應警覺失智風險，及早戒酒最能降低傷害。

若發現親友出現飲酒控制困難或記憶力明顯退化，應及早尋求專業精神醫療協助。

最後，提醒出現飲酒控制困難或記憶力明顯退化，應及早尋求專業精神醫療協助，接受完整的酒癮評估、藥物治療及心理治療服務，以幫助擺脫酒精帶來的健康威脅，守護自己與家人的腦部健康。

