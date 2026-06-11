長期高壓「海馬迴恐大縮14％」 專家：快做2事修復腦神經

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記者蔣季容／台北報導

研究顯示，持續處於高壓狀態下，可能導致掌管記憶力的海馬迴體積萎縮，甚至高達14％。（示意圖／資料照）

不少人常出現忘東忘西、話到嘴邊突然想不起來，或是剛開完會就忘記重要內容等情況。營養師林俐岑提醒，這不一定是失智症前兆，而可能是長期慢性壓力造成的大腦警訊。研究顯示，持續處於高壓狀態下，可能導致掌管記憶力的海馬迴體積萎縮，甚至高達14%，進一步影響記憶、專注力與認知功能。

林俐岑在臉書表示，現代職場人每天面臨緊繃、焦慮的慢性壓力，在神經科學研究中，這不僅僅是心理感受，它正一步步實質地在改變你的大腦結構，加速大腦老化。大腦裡負責管「短期記憶」與「空間定位」的核心部門，叫做「海馬迴」，同時也是全大腦中「壓力荷爾蒙（皮質醇）受體密度最高」的區域之一。

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林俐岑說明，當長期處於慢性壓力下，身體的下視丘-垂體-腎上腺軸（簡稱HPA軸）會徹底失調，開始失控地分泌過量的壓力荷爾蒙—皮質醇。這些過量的皮質醇對海馬迴神經元具有嚴重的「神經毒性」，它會抑制神經突觸的可塑性，切斷神經之間的訊號傳導，最終導致神經元走向萎縮。

林俐岑提及，發表於權威醫學期刊《Frontiers in Aging Neuroscience》（2023）的研究指出，透過大腦核磁共振（MRI）影像分析發現，就算是健康、無症狀的老年人，只要清晨血清中的皮質醇水平偏高，其左側海馬迴體積就明顯較小，並直接導致語言記憶功能下降。這證實了高皮質醇在疾病發生前，就已經悄悄加速大腦的結構退化。

另外，加拿大神經科學家教授Sonia J. Lupien追蹤5年的研究也顯示，長期處於高壓、體內皮質醇持續偏高的受試者，其大腦中負責主管記憶與空間認知的「海馬迴」，體積比對照組整整萎縮了約14%。​這群受試者在語言記憶、專注力與空間定位的測試中，都出現了顯著且無法忽視的退化。這項研究顯示，慢性壓力不只是心理感受而已，它會實質改變你的大腦結構。

林俐岑指出，對抗皮質醇帶來的神經毒性與慢性發炎，大腦需要充足的營養後勤。建議每餐實踐「2：2：1原則」，就是2份蔬菜、2份優質蛋白質、1份全穀雜糧。多攝取色彩斑斕、富含抗氧化物的「原型食物、蔬菜及莓果」，並特別補充富含Omega-3 的優質油脂（如鯖魚、秋刀魚、紫蘇油或酪梨），能直接幫助大腦神經細胞膜抗發炎，修復受損的神經網絡。

林俐岑也建議，運動是刺激大腦分泌神經滋養因子的天然處方。每天給自己一段放空、深呼吸的時間，配合天然植萃精油香氛，協助大腦切斷外在壓力源。

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