長期鼻涕倒流 ３Ｄ導航手術變順暢

透過3D立體導航系統輔助，可讓醫師在手術過程中即時確認器械位置與重要結構之間的相對關係以降低風險。

（恩主公醫院提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

冷氣團一波波來襲，氣溫驟降、乾冷空氣刺激，讓不少民眾出現鼻塞、濃鼻涕、鼻涕倒流或臉部悶痛等不適症狀。一名38歲從事服務業的女子，長期受到鼻涕倒流、慢性咳嗽與濃痰困擾，只要一感冒，兩側臉部就會明顯脹痛，尤其集中在眼窩內側周圍，嚴重影響工作與生活。經耳鼻喉科內視鏡與電腦斷層檢查發現，她的雙側鼻竇皆有慢性發炎情形。經鼻竇內視鏡3D立體導航手術及定期回診與鼻腔沖洗，不僅鼻腔內異味消失，鼻涕倒流、臉部悶痛與呼吸不順等症狀也明顯改善，呼吸感覺更加清新順暢。

廣告 廣告

恩主公醫院耳鼻喉科醫師郭哲麟表示，目前鼻竇內視鏡手術已結合3D立體導航系統，手術前會先將患者的電腦斷層影像匯入系統，進行3維立體重組，於手術進行中透過器械偵測，導航系統可即時顯示器械所在位置，並同步對應患者影像資料，如同開車使用即時導航一般，協助醫師清楚掌握操作方向與位置。

郭哲麟指出，鼻竇結構周圍緊鄰眼睛、腦部與重要神經血管，部分區域僅相隔數毫米，一旦方向判斷出現誤差，便可能增加手術風險；而透過3D立體導航系統輔助，醫師可在手術過程中確認器械位置與重要結構間的相對關係，有助於提升定位準確度、減少方向誤判，並在兼顧安全的前提下，降低出血量與神經血管損傷風險。

郭哲麟表示，此系統常應用於慢性鼻竇炎合併鼻息肉、反覆手術後解剖改變的個案，亦可運用於鼻淚管阻塞、部分顱底病灶，甚至經鼻內視鏡進行腦下垂體相關手術，協助醫師在狹窄空間中進行更精確的操作。

但他強調，並非所有慢性鼻竇炎患者都需要接受手術治療，是否進入手術評估，仍須依症狀嚴重度、影像檢查結果與藥物治療反應綜合判斷；當傳統治療效果有限時，才會考慮安排手術。

恩主公醫院提醒，若鼻塞、黃綠色濃鼻涕、嗅覺下降或鼻涕倒流等症狀反覆出現，且持續超過3個月，恐已屬慢性鼻竇炎，應及早就醫評估。