長桌宴展現食農成果 竹山社區農友端出道地手路菜

竹山鎮公所以「長桌宴」形式，展現食農教育成果。（圖竹山鎮公所提供）

記者劉晴文／南投報導

南投縣竹山鎮公所二十八日舉辦食農教育成果展，鎮內各社區與在地農友端出最道地的手路菜，並以長桌宴形式，讓與會民眾共享美食，筍飯、滷筍乾、醬筍蛋、筍絲湯、番薯包及洛神花粉粿等豐富菜餚，展現山城特色食材的多元創意。

竹山鎮「食農教育成果展暨長桌宴」二十八日在中央社區發展協會廣場舉行，由和興、中央及延正等社區精彩表演揭開序幕，會場洋溢熱鬧歡樂氣氛。接著「上菜Show」，各單位以創意方式端出「竹山味」十足的菜餚，色香味兼具，現場讚嘆歡呼聲不斷。隨後安排樂團演奏，美妙樂聲陪伴社區夥伴與來賓們享用長桌宴美食。

廣告 廣告

長桌宴菜色十分豐富，延正社區推出滷筍乾、爌肉、高麗菜與紅茶凍；中央社區準備了炒麵、醬筍蛋、魚香茄子與山藥養生湯，以家常風味吸引眾人味蕾。和興社區端出客家小炒、鹽酥粉豆、筍絲湯與三色蛋；下坪社區提供番薯包、苦茶油雞、鹽酥金針菇與甘梅地瓜條；竹安農以筍飯、香菇鑲肉、炒油菜及洛神花粉粿，展現竹山食材的多元價值與創意。

竹山鎮長陳東睦表示，此次成果展以「長桌宴」形式呈現，除了凝聚各社區情感、象徵成果共享之外，更展現各社區對在地食材的多元運用與料理智慧。感謝社區及農友對食農教育推廣的用心，透過活動，讓更多人體驗從土地到餐桌的連結，未來將持續帶動社區與農友合作，探化竹山的在地食力。