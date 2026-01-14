長椅擺家當！無家者霸佔新莊運動中心惹民怨 體育局：跨單位協助安置

新莊國民運動中心近日有無家者出沒，還占據長椅擺放家當，更因此招來民怨。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊國民運動中心近日有無家者聚集，還有人占據1樓座椅區擺放大量家當，儼然將該處當成休息區域而引起民怨，新北市體育局則表示，已會同社會局、警察局、區公所等相關單位至現場，協助關懷街友及後續安置事宜。

根據現場畫面，多位無家者會聚集在國民運動中心一樓，在給民眾小坐休息的長椅區上擺放大量個人物品，包括腳踏車、棉被和餐具等家當佔據公共空間，還有人下午便開始喝高粱、啤酒，更因而招來民怨。

有民眾在社群網站上貼文，稱「新莊體育園區現在是遊民聚集地了嗎？」還有網友留言，稱自己曾看過「公園裡面晚上遊民光屁股在草叢裡，嚇到我趕快離開」，還有無家者會在水溝便溺，讓運動民眾頗有怨言。

新北市社會局表示，已接獲通報並前往現場訪視，勸導個案接受安置及接受社會局相關服務；場地管理單位並已張貼雜物清除公告，後續將請清潔隊依據公告要求及廢棄物清理法規定清理現場雜物。

新北市體育局則回覆，已會同社會局、警察局、區公所等相關單位至現場，協助關懷街友及後續安置事宜，要求運動中心立即保持環境整潔，透過跨局處合作協助街友。

