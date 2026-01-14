長椅擺家當！無家者霸佔新莊運動中心惹民怨 體育局：跨單位協助安置
新北市新莊國民運動中心近日有無家者聚集，還有人占據1樓座椅區擺放大量家當，儼然將該處當成休息區域而引起民怨，新北市體育局則表示，已會同社會局、警察局、區公所等相關單位至現場，協助關懷街友及後續安置事宜。
根據現場畫面，多位無家者會聚集在國民運動中心一樓，在給民眾小坐休息的長椅區上擺放大量個人物品，包括腳踏車、棉被和餐具等家當佔據公共空間，還有人下午便開始喝高粱、啤酒，更因而招來民怨。
有民眾在社群網站上貼文，稱「新莊體育園區現在是遊民聚集地了嗎？」還有網友留言，稱自己曾看過「公園裡面晚上遊民光屁股在草叢裡，嚇到我趕快離開」，還有無家者會在水溝便溺，讓運動民眾頗有怨言。
新北市社會局表示，已接獲通報並前往現場訪視，勸導個案接受安置及接受社會局相關服務；場地管理單位並已張貼雜物清除公告，後續將請清潔隊依據公告要求及廢棄物清理法規定清理現場雜物。
新北市體育局則回覆，已會同社會局、警察局、區公所等相關單位至現場，協助關懷街友及後續安置事宜，要求運動中心立即保持環境整潔，透過跨局處合作協助街友。
看更多 CTWANT 文章
全台瘋傳《花木蘭》中獎密碼？播這首竟能中獎 全家超商也跟進
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
熱戀種草莓4／童星之路大不同 她曾因長高忽然沒戲演還遭霸凌
其他人也在看
桃園女子疑感情糾紛暴走 突對女童鎖喉拖行
桃園市 / 綜合報導 就在校門口，發生女學生被隨機勒脖案件！12日下午放學時間在桃園市一所小學外，一名22歲女子，疑似因為感情糾紛、情緒失控，把怒火發洩在路過的國小女童身上，女子從背後勒住女童脖子，甚至差點把人騰空舉起，幸好路過的機車騎士跟保全及時衝上前拉開人，救下女童。目前警方已經加強校園周邊巡邏，家長也決定提告傷害、恐嚇等罪，要為孩子討回公道。人行道上，一名國小女童，突然被陌生女子，從背後勒住脖子，還想將她往後拖行，女童嚇得不斷掙扎，女子卻更加用力，幾乎要把女童整個人都舉起來。民眾VS.保全說：「有有有機車騎士去幫忙。」路過騎士注意到情況不對，趕緊上前勸阻，附近社區保全也聞聲而來出手相助，動手女子被拉到一邊，女童順勢逃脫，驚魂未定的她先在原地蹲下休息，緊接著跑回學校找老師求助。民眾VS.保全說：「學生已經先跑開來了(對我先請她去學校)。」這起隨機攻擊案件，就發生在12日傍晚放學時間，桃園一所國小校門口，遭到攻擊的女學生當時，正要去上課後社團，卻遭這名22歲的張姓女子，從背後勒脖攻擊，幸好有熱心民眾出手相助，拉開傷人女子，沒想到女子的瘋狂行徑還在持續。員警VS.張姓女子說：「好了好了，夠了夠了，妳先冷靜一點，妳先蹲下來(我不要蹲啦)，妳趴下，妳給我趴下喔。」遭到員警勸阻，女子情緒瞬間失控，原來她在攻擊完女童後，還不斷對周邊民眾大聲咆哮，之後步行150公尺來到伴侶居住的社區，當街和對方拉扯把人摔倒在地。員警說：「頭往後，妳頭不要往前，妳頭小心，妳不要再撞頭。」費了九牛二虎之力，終於將女子制伏，警方查出，女子疑似因為感情糾紛，跑到伴侶社區樓下吵架，看到從對向走過去的女學生，便認為女學生看不起她，衝到對面動手攻擊。桃園市警察局埔子派出所副所長姜之維說：「為阻止其攻擊及自傷行為將其保護管束，並偕同救護人員將其送醫治療。」警方事後進行兒少保護及校園安全通報，同時加強巡查校園周邊安全，因一時的感情糾紛，隨機把女童當成發洩怒火的工具，家長現在也對女子提出傷害、恐嚇等告訴，堅持一定要告到底討回公道。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬
社會中心／李豫翰、黃啓豪 台北報導台北市一名科技業經理，遭到詐騙，還二度被坑殺！他先砸了3千萬買虛擬貨幣，沒想到資料又被詐團轉給〝假代書集團〞，一名假代書突然找上門，說可以提供抵押貸款，還找來假金主簽約，最後連價值2千萬的房子也被騙走，總計損失高達近六千萬。警方押著5名嫌犯，依序走上警車，他們都是假代書集團的成員，就有一名被害男子碰上冒牌代書，結果被騙走千萬房產。吳姓男子日前加入投資群組，先後砸了3千萬買虛擬貨幣，詐團又將他的資料給下層假代書集團，過沒多久，一名蘇姓代書突然找上門，說可以協助房產抵押貸款，馬上就能拿到現金，還找了一名周姓金主出面，假裝是買家來簽約，房子過戶抵押貸款2千萬，被害人直到血本無歸，連房子都沒了，才驚覺被騙。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）警方偵破這個蘇姓幹部為首的假代書集團，逮捕7名車手，3名金主，還有6名假代書，這些假代書過去當房仲，還在新生北路二段租辦公室，營造正派形象，其中蘇姓主嫌負責跟詐團接洽，拿到詐騙來個資，就跟被害者聯繫，二次剝皮，吳姓男子在台北一間科技公司擔任經理，老本跟房產都被騙走，損失近6千萬元。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）這些假地政士被發現沒有代書資格，卻幫人辦理過戶等等手續，警方也從現場證物發現好幾本借款書，懷疑還有其他受害者，同時也要向上溯源，追查詐騙源頭。原文出處：科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬 更多民視新聞報導偷抱走學姊黑貓還施暴致死 男大生辯「喝到斷片」仍被起訴最新／輔仁大學驚傳火警 濃煙竄天驚悚畫面曝光劣！高雄惡男酒駕撞人竟加速駛離 逃1小時落網被收押民視影音 ・ 1 天前 ・ 19
影／手術室「我今天願意加班」引熱議 彰基醫療長：是對生命的堅持
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日，關於手術室內一張「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，甚至被貼互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 9
勞保中斷老年還能一次領？短暫掛保職業工會小心1狀況 達人曝4種人「白繳錢」
很多勞工朋友在年輕的時候，不論是健康因素、家庭因素，亦或純粹是公司的因素，離開職場被公司退保，現在年紀大了想到還有勞保年資尚未請領，想提出勞保一次領卻被駁回。有網友問到自身59歲，勞保年資24年，在加保職業工會半年後，想申請一次領，卻被工會提醒，表示現在提出申請，會被勞保局拒絕給付。對此，勞保達人張秘書在YT影音解答，除了59歲才臨時加保職業工會，被拒......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸
地方中心／黃兆康 新竹報導又是一起行車糾紛演變成街頭全武行！新竹北大路，周一（12）晚上發生兩輛機車，疑似為了超車互不相讓，先是逼車差點相撞，最後在紅燈時下車互毆，甚至拿安全帽攻擊，場面失控，警方獲報後，火速到場制止，並依法送辦。行車紀錄器拍下，兩輛機車並排騎在大馬路上，隨後一輛先是加速左轉離開，不過另一輛騎士卻情緒失控，追上逼車，差點相撞，後續更是趁紅燈時，下車一頓猛打，連機車倒車也不管，直接丟在一旁，兩人一路拉扯到路邊。林姓騎士vs.王姓騎士：「怎樣啦」。男子出言不遜，甚至還拿安全帽攻擊，場面相當失控。後方民眾見狀趕緊上前，將倒地的機車熄火。民眾：「我覺得很誇張啊,這樣子會對現有的交通的安全或者是對其他的騎士都還蠻困擾的」。民眾：「可是他沒有想過後面會不會造成危險甚至交通的一個罰款」。林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛。（圖／民視新聞）事發在新竹市北大路，週一晚上9點左右，林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛，最後在西門街、四維路口停等紅燈時，演變成肢體衝突。過程中，林姓男子拿安全帽毆打對方，造成王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。新竹市警局西門所副所長 賴濬承：「本分局員警獲報後立即抵達現場，經瞭解雙方因超車問題引發行車糾紛，後續更引發肢體衝突，造成一方受有挫傷，全案將依傷害罪，函請新竹地檢署偵辦」。王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。（圖／民視新聞）一場行車糾紛，卻因為情緒失控，吃上官司，實在得不償失。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸 更多民視新聞報導尹錫悅被控「內亂首腦」遭求處死刑！宣判時間出爐熱戀種草莓1／掰了邱偲琹 郭方儒雨中陪新歡大跳相愛的兩個人不一定要很相似 這4種伴侶反差其實很加分民視影音 ・ 3 小時前 ・ 1
車內藏毒! 「猛男持雙刀」隨機攔車攻擊 22名警力壓制仍頑抗
社會中心／綜合報導又發生揮刀攻擊事件！昨天（11日）晚上，一名44歲的翁姓男子，手持鐮刀和短刀，在新北市金山地區的街頭，隨機攔車、作勢揮刀，嚇壞周遭居民，警方獲報後，立刻攔截，沒想到，在22名警力的圍捕壓制下，這名嫌犯還能頑強抵抗，被抓進派出所，還企圖掙脫，送醫治療，整個逮捕行動，也導致五名員警受傷。男子一手拿著鐮刀、一手拿著短刀，衝到大馬路上，看到有汽機車經過，隨即上前作勢揮砍。馬路上持刀揮舞，用路人紛紛閃避，男子一度還想打開車門，企圖攔車攻擊。重機騎士看見雙刀俠，嚇得猛催油門快閃，嫌犯立刻把目標轉移到旁邊車輛。目擊民眾魏先生表示「他是一直在那條路這樣轉圈，後來在一個紅綠燈下面，被警察攔下來，好像就是在繞，躲警察跑給警察追。」翁嫌身型壯碩 一度抗拒不願上警車（圖／民視新聞）警方獲報到場，男子開著自己的黑色皮卡，不但闖紅燈，跨越分隔道逆向行駛，躲避攔查。前後包抄犯嫌的車輛，男子頑強拒捕，衝撞警車，員警一度對空鳴槍，壯碩嫌犯甚至一手把員警推開，22名警察的輪流壓制下，才將男子上銬，只是帶上警車過程，男子還一度緊抓車門，不願上車。員警vs.翁姓嫌犯「進去進去啦。」警方見翁嫌駕車意圖衝撞 一度對空鳴槍（圖／民視新聞）新北市金山區11日晚間八點多，發生隨機攻擊事件，44歲翁姓男子帶回警局時，竟還試圖用蠻力掙脫手銬，而警方在他車上搜出毒品〝喪屍煙彈〞，逮捕過程，也造成五名員警受到輕傷。受傷員警表示「（是什麼過程讓你受傷），要把犯嫌拉下來的時候。」受傷員警表示「（嫌犯）有在健身所以力氣滿大的，是叫好幾個人把他壓在地板上。」犯嫌家屬表示他患有思覺失調症，但員警調查紀錄，並沒有發現有相關病情，懷疑嫌犯是吸毒導致行為異常，後續還要調查釐清，嫌犯脫序行為的背後，隱藏什麼動機。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：車內藏毒! 「猛男持雙刀」隨機攔車攻擊 22名警力壓制仍頑抗 更多民視新聞報導新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車金山街頭持刀攔車！44歲猛男舞者吸毒失控 警鳴槍圍捕5人掛彩新北男持雙刀攔車攻擊！身分起底…臉書滿滿大肌照民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
飆車族「燒胎」競速 警蒐證溯源逮上游集團｜#鏡新聞
新北市警方去年接獲民眾檢舉，說五股區半夜有民眾封路飆車，因此立刻展開追查。結果一查發現，一家三重的車行和另一間位在蘆洲的鐵皮陣頭工廠，涉嫌改車揪團競速，專案小組立刻收網登門逮人。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北捷東門站又有事！目擊者：女咆哮喊肚子餓「車廂點火」片曝 警急壓制
台北捷運信義淡水線13日傍晚，東門站有一名女子在車廂內咆哮，情緒失控，反覆喊著「肚子餓」等內容，並干擾其他乘客，引發車廂騷動，捷運警察獲報後，立即趕到現場處理，強制上前架住女子。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5
最新／黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救
即時中心／廖予瑄報導今（14）日下午台南市安南區安和路二段一處金屬拋光工廠發生火警，現場竄出火舌及大量濃煙。消防局在下午2時35分獲報後，立刻出動13車27人前往灌救，經初步確認，現場無人受困；火勢在下午3時19已獲得控制，目前持續灌救中。台南金屬拋光工廠發生火警。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救 更多民視新聞報導賴清德親自宣布！通過1縣市提名人選 坦言民進黨參選「相對困難」民眾黨嗆「藍台中市長人選再拖就徵召柯文哲」 綠營議會總召：樂觀其成總預算仍卡在藍白手裡！賴清德苦勸「順應民意」：台灣不能被拖慢民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
疑前男友蓄意衝撞! 轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗縣銅鑼鄉，10日晚間發生一起車禍，有一輛自小客車，追撞前車，導致前車翻落3公尺深的邊坡，女駕駛一度受困車內，警消獲報後趕抵現場，將人救出送醫，肇事的男駕駛，沒有離開，也輕傷送醫。女方指控，這是一起蓄意衝撞案，嫌犯就是自己的前男友！恐怖情人前男友追撞前女友。透過監視器畫面，看到在馬路的過彎處，前後兩輛車都高速行駛，這時後車擦撞前車的車尾，導致前車失控，從畫面上消失，後車男駕駛迅速打開車門，前往查看，被追撞的車子，翻落邊坡，呈現四輪朝天的狀況！恐怖情人前男友追撞前女友。目擊民眾是苗栗銅鑼鄉興隆村的居民，案發在10日晚間將近八點，警方與消防隊獲報後，分別派人趕往現場。車子掉入三公尺深邊坡，車內有一人受困，由消防人員協助傷者脫困！追撞前車的郭姓男駕駛，沒有離開現場，等待傷者被拉上路面！連人帶車翻落，邱姓女駕駛，主述右邊肩膀及頭部疼痛，還好她意識清楚，被送往醫院治療。看看當事車輛，挨撞又翻車之下，車體扭曲變形，女方指控，這是一起蓄意衝撞案，涉嫌想要她命的，就是自己的恐怖前男友，由警方後續調查。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：苗栗轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困怒控前男友蓄意撞 更多民視新聞報導恐怖情人街頭報復！基隆男毒駕狠撞前女友 凌晨投案遭送辦追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦二寶爸下藥性侵女同事還辯「被仙人跳」 挨告後搬失智母癌末父求情民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
萬里私人會館工安意外 「硫化氫」超標7倍、2工人昏厥｜#鏡新聞
新北市萬里區一間私人會館，今天(1/12)找來工班，施作排水涵洞工程，沒想到下方的溫泉水，飄散出高濃度的有毒氣體"硫化氫"，導致一名工人當場昏厥、失去呼吸心跳，老闆試圖救人自己卻也昏迷，警消到場後，立刻將人救出送醫，2人經過搶救都已脫離險境，而消防測量後發現，現場的硫化氫濃度，竟然高出標準值的七倍。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
金山揮刀猛男出院了 拒配合調查想聲請提審｜#鏡新聞
發生在11日晚間，新北市金山的雙刀男當街恐嚇案，警方偵辦有了最新進展，翁姓男子在送醫後今天(1/13)出院，不過他卻拒絕配合調查，還辯稱手上的兩把刀是為了自衛防身，但檢警並不採信他的說詞，翁姓男子只好採取另一種司法途徑的救濟，他想要聲請法院提審，但律師分析成功率並不高。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2026台北動漫節懶人包：時間地點門票資訊、攤位平面圖、活動一次看
寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點遊戲、現場活動亮點、展場平面圖等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TICA 之旅更加順暢！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
悚！高雄男無照酒駕 攔腰撞飛25歲單親媽｜#鏡新聞
高雄杉林區1/10發生驚悚車禍，三十九歲曾姓男子酒駕把在路邊修車的二十五歲保養廠女員工給攔腰撞飛，女員工送醫後雙腿骨折，骨盆碎裂，犯嫌酒駕肇逃後，又在同一路段撞倒雙載機車，又再害騎士跟乘客受傷，事後被警方逮捕，酒測值0.69嚴重超標，也被檢方認定情節重大聲押獲准。根據了解，曾姓男子是地方頭痛人物，有多項酒駕跟毒品前科，四處闖禍連自己的老父親都希望他進了看守所後就不要再出來了！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
酒駕上路心虛! 男拒檢開車逃逸 員警"破窗逮人"受傷
南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導高雄員警晚間巡邏，發現一台黑色轎車逆向行駛，上前攔查還不停，持續開車逃逸，員警追了兩公里後將他攔下，男子仍不肯下車，最後員警破窗將他當場逮捕，還導致員警手受傷，左手掌縫兩針。調查發現，駕駛曾因酒駕被吊照，這回又再度酒駕上路，才會心虛拒檢。黑色轎車逆向行駛，員警上前攔查，駕駛卻堅持不停車，最後警方破窗逮人。（圖／民視新聞）一台黑色轎車，晚間八點多，在前金區文武一街逆向行駛，引起巡邏警方注意。員警vs.駕駛：「等下麻煩前面停一下好不好，為什麼？剛剛那個榮安街文武那邊，你逆向了。」員警上前攔查，要求駕駛靠邊停下，但駕駛仍然拒檢，繼續往前開，警方一路追了兩公里後，最後在自強三路攔停男子，但駕駛仍然不肯下車。員警vs.駕駛：「下車、下車。」眼見男子堅持拒檢，警方立即持警棍敲破車窗玻璃，直接破窗逮人，當場將人壓制在地，過程中員警手掌不慎受傷，幸好送醫縫合無大礙，而這抓人過程被不少路過民眾拍下，全都看傻眼。民眾：「警報聲很大聲在那邊，那警察車在那邊，把他擊破車窗撞車窗，因為他不開門的樣子，就把他撞破。」民眾：「警察有必要做這樣子的行為，因為他如果再繼續酒駕下去，他沒有馬上幫他制止，他可能在路上會影響到更多的人的安全。」警方調查發現，這名許男早因酒駕，被吊銷駕照，這回不但逆向行駛，又拒檢逃逸，最高可開罰7萬3800元。（圖／民視新聞）原來這名男子，酒後上路，看到警方一時心虛，才會玩起你追我跑的遊戲，實施酒測後發現，竟然高達0.26毫克。高市警前金所長尤明賜：「惟駕駛拒不下車，警方遂破窗逮捕許男，後續返所實施酒測，許男酒測值已超過法定標準，隨即依違反公共危險，妨害公務罪逮捕送辦，員警執勤破窗過程遭碎玻璃割傷，左手掌縫兩針無大礙。」警方調查發現，這名許男早因酒駕，被吊銷駕照，這回不但逆向行駛，又拒檢逃逸，最高可開罰7萬3800元，還被因公共危險跟妨礙公務，移送法辦。原文出處：酒駕上路心虛! 男拒檢開車逃逸 員警"破窗逮人"受傷 更多民視新聞報導騎車精神不濟釀禍！大園19歲男衝撞施工護欄送醫自撞側翻、逆向衝撞 合歡山追雪"撞"況多!全罩式電動代步車「車道打方向燈轉彎」 龍潭警：依行人規定罰500民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導台北捷運再傳騷動！昨天（週二）傍晚五點多，一名女子從台北101站上車後，一路大鬧，不僅出手攻擊行動不便，坐在輪椅上的丈夫，更情緒失控大吼想殺人，還拿起打火機試圖點燃手上的食物，引起乘客恐慌，通報站務人員，連員警也到場處理。鬧事女子：「啊~~~。」捷運車廂內，一名頭戴假髮的女子，大聲吼叫，嚇壞車廂內所有乘客。鬧事女子：「笑屁啊道歉，剛剛笑我的人道歉，道歉就好了，跟我道歉。」疑似不滿被嘲笑，因此情緒大暴走！即便被保全攙扶到一旁的椅子上，還是很激動。北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「這名女子跟行動不便，坐在輪椅上的丈夫，從台北101站上車之後，（女子）就不斷的大鬧，直到東門站有民眾嚇壞了，馬上按下對講機通知站務人員。」目擊民眾：「蠻多人不敢靠近她的，就好像有聽到她說什麼，我現在情緒不穩定，我就是心情不好，我就是想殺人幹嘛之類的。」事發北捷東門站，13號傍晚五點多，女子口中的這句我想殺人，引起乘客恐慌！而且離譜行徑不只這樣，不僅出手攻擊坐在輪椅上的丈夫，甚至拿起打火機，試圖在車廂內，點燃手中的食物，不斷大喊肚子很餓！一連串的行徑有夠詭異。北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓。（圖／民視新聞）目擊民眾：「聽到她說什麼我現在肚子就是很餓，就開始拿起手上的打火機，開始點火點（燃）她手上的食物，是還蠻害怕因為最近就是，捷運維安事件還蠻多的，怕就是下一個（我）就是受害者之類的。」這名32歲的王姓女子，事後在東門站被請下車，了解狀況後，再由警方，一路護送她到目的地。員警：「你們怎麼了嗎，你們要去士林是不是。」驚動員警到場處理，女子才逐漸恢復平穩。這名女子還被起底，去年9月，才闖越馬路攔車，大鬧台北市民大道。沒想到這回，大鬧捷運，再度登上社會版面。原文出處：北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓 更多民視新聞報導北市捷運警鬼畜父性侵女兒348次 開庭前3天住處輕生死亡高雄左營台電員工疑操作鐵門不慎 當場遭夾死北捷再傳騷動！女乘客東門站點火咆哮 捷警火速排除民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
北捷東門站爆衝突 女失控咆哮放話拿利器傷人
台北市 / 綜合報導 台北捷運信義淡水線昨(13)日下午5點多，傳出有一名女子在車廂內咆哮，情緒失控，反覆喊著「肚子餓」等內容，還放話要拿利器傷人引發車廂騷動，捷運警察獲報後，立即趕到現場控制她的行動，經過持續安撫，女子情緒漸漸恢復平穩，所幸這起衝突沒有造成人員受傷，女子後來在警方的陪同下，順利搭到劍潭站並自行離去。女子臉部脹紅嘴巴張得好大，尖叫聲傳遍整節車廂，保全人員到場用雙手將她環環抱住，成功控制女子的行動後，再將她移動到空位，不過女子的情緒絲毫沒有平復。當事女子說：「笑什麼啊，道歉，剛剛笑我的人道歉，道歉就好了。」喊叫聲沒有停過，車上乘客見狀全被嚇傻，趕緊移動位置。目擊民眾說：「很害怕，從上車就很脫序，有人去通報。」警方獲報到場持續不斷的，安撫女子情緒，才終於讓衝突趨緩，事發在台北捷運淡水信義線上，昨日下午5點50分，女子在台北101站上車，想要回到位在劍潭站的住處，但過程中不斷咆哮，大喊肚子很餓不喜歡被嘲笑等等，還出言恐嚇要拿利器傷人，讓民眾嚇得趕緊按鈴通報。捷運警察隊第二分隊分隊長賴欣敬說：「經了解之後，係一名女子疑似精神狀況不穩，有咆哮之行為，現場無人受傷。」送她出站，經過員警不停的安撫，女子情緒恢復平穩，但為了確保安全，警方後續仍然一路陪同搭乘，到站後再目送她自行離去，讓衝突順利落幕。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
判決出爐! 蘆洲女金項鍊曾遭搶 警循線追查成功逮嫌
社會中心／綜合報導再過一個月，就要農曆新年，不少人喜歡戴黃金，沾沾喜氣，新北蘆洲一名女子去年4月和友人騎機車雙載，沒想到半路，遇到歹徒，搶走脖子上的金項鍊，最後警方循線追查才逮到人，判決也出爐，好在金項鍊失而復得，不然就虧大了，因為黃金去年4月每錢1萬3340元，短短8個多月，現在已經漲破1萬8200元。穿黑色背心的男子，騎著機車，一路尾隨，突然一個伸手，就將右邊的機車後座女子，脖子上的金項鍊扯下，整條搶走，加速逃逸。事發在新北蘆洲長安街，去年4月20號，一名女子和友人騎機車雙載，沒想到半路，遇到歹徒，搶走脖子上的金項鍊，最後警方循線追查才逮到人。警方對著嫌犯說，「人家就說你，搶他金項鍊，監視器都調好了，鞋子褲子衣服都一模一樣，安全帽一模一樣、髮型一模一樣，會冤枉你嗎」。警方當場逮人，原來是名毒犯，判決已經出爐，好在金項鍊失而復得，不然就虧大了，因為黃金去年4月每錢1萬3340元，短短8個多月，現在每錢已經漲到18290元。黃金驚驚漲 警方呼籲財不露白 避免歹徒覬覦（圖／民視新聞）蘆洲警分局偵查隊警務員李延昱呼籲說，「近年金價持續攀升，適逢年節將近，民眾若攜帶大量現金或購買金飾，務必提高警覺，切記「財不露白」，避免成為歹徒覬覦目標」。畢竟年關將近，就怕又出現黃金大盜，因為金價驚驚漲，國際金價今天衝到每盎司4612美元，預估在國際地緣政治持續升溫下，黃金還會再漲。黃金驚驚漲 每盎司已經來到4612美元（圖／翻攝自''黃金價格資訊站''）台北市金銀珠寶公會理事長石文信表示，「預期的話，今年的金價上看5000的機率非常大，甚至於有一些機構，已經看到5200，地緣政政治的問題，相對的沒有解決的話，那推升黃金金價，是一個非常重要的因素」。黃金持續走強，遲遲看不到天花板，何時衝破5000美元大關？也引發市場高度關注。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：黃金驚驚漲 警方呼籲財不露白 避免歹徒覬覦 更多民視新聞報導美新一波伊朗關稅手段中國首當其衝 北京對德黑蘭石油依賴程度有多高？買車再等等！傳台美談判「美國車進口關稅17.5%降至0%」台股.台積電雙創高 搶賺紅包行情 3招選股心法民視財經網影音 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
【醫檢築愛、熱血續航】臺大雲林分院醫事檢驗師節暨公益捐血活動 打造韌性醫院溫暖登場
【互傳媒／記者 陳昌毅／雲林 報導】面對高齡化社會、少子化衝擊與極端氣候帶來的多重風險，醫療體系如何在平時累積互傳媒 ・ 41 分鐘前 ・ 1
馬路又見飆車族! 車行"專門違法改裝"遭警破獲
社會中心／王毓珺 劉毓琦 新北報導又出現飆車族了！在新北市五股街頭，陸續發生飆車案件，有多輛機車把馬路當成賽車場，警方溯源追查，發現有車行專門違法改裝車輛，還在網路上號召改車，警方兵分多路，同步在雙北地區執行拘提、搜索行動，逮捕4名嫌犯，同時還在改裝車行裡，搜出毒品K他命。凌晨時分，大馬路上，多輛機車來回飆速競賽，甚至一度還有4輛機車，同時並肩飆車，把馬路當成賽車場，狂催引擎的巨大聲響，也讓附近民眾，從睡夢中被驚醒，氣得多次報警。經過長期蒐證，警方兵分多路，同步在台北市士林區以及新北市蘆洲、三重等地區，執行拘提、搜索行動。馬路又見飆車族! 車行"專門違法改裝"遭警破獲（圖／民視新聞）看到便衣刑警闖入，躺著滑手機的女子，一臉不知所措，當場被控制住，警方也陸續查獲4名嫌犯到案。還原整起事件，員警先是發現，有車行專門做改裝車，在網路號召改車，隨後在新北市五股區新五路一帶飆車，警方在今年1月6號，逮捕負責提供改裝車，有詐欺前科的25歲楊姓嫌犯跟21歲的李姓嫌犯，另外還有飆車同夥，21歲以及27歲的李姓嫌犯，同時還在車行發現K他命，楊姓嫌犯毒品唾液快篩呈陽性反應，也被另案偵辦。馬路又見飆車族! 車行"專門違法改裝"遭警破獲（圖／民視新聞）新北交大副大隊長陳冠宇：「查扣專供競速之改裝機車2輛，同時在涉案的這個改裝機車行，也查獲毒品K他命等證物，全案詢後也依違反刑法公共危險罪，毒品危害防制條例等，移請新北地檢署偵辦。」改裝車不只危險，更可能牽扯毒品跟網路犯罪，這回警方跨單位合作掃蕩，持續向上溯源，要讓嫌犯無所遁形，改車、飆車時有多囂張，落網時就有多狼狽。原文出處：好膽嘜走！改裝車行被瓦解 ４嫌涉飆車又吸毒落網 更多民視新聞報導上演玩命關頭? 屏東轎車深夜狂飆 居民睡夢中被吵醒飛車追逐! 2男相約賭債談判破局 雙方街頭飆車超驚險好膽嘜走!飆仔競速逞威危公安 投警直搗巢穴民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言