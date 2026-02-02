長榮中學奪IEYI世界發明展雙獎

長榮中學於2026 IEYI全國發明展勇奪雙獎，為台南唯一獲獎學校。 （長榮中學提供）

台南學子以創意與實作實力在全國發明舞台上嶄露鋒芒。二０二六IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽中，長榮高中為台南市唯一晉級決賽並獲獎的學校，兩組國中部學生團隊分別以貼近日常需求的發明作品奪下銅牌獎，其中一項作品更榮獲企業特別獎肯定，展現科技應用結合人文關懷的學習成果。

奪得全國銅牌獎的「自動桌球撿球器」由三位體育班學生李貫綸、蔣奇恩、劉立磐共同研發，靈感來自日常訓練經驗。他們觀察到反覆撿球耗費時間與體力，進而設計出能自動收集桌球的裝置，大幅提升練習效率。作品從運動場域出發，成功把生活中的小困擾轉化為可行的創新方案，獲得評審肯定。

另一組作品「自動翻身器」則聚焦長照需求，針對臥床者翻身困難與照護負擔問題進行改良設計。葉立澤、陳家煦、林洋右三位學生從安全性、操作便利性與實際照護情境出發，打造能定時協助翻身的裝置，不僅奪得國中組銅牌，更因具備高度社會關懷精神，獲頒社會照顧類企業特別獎，讓科技發明更貼近人心。

指導老師郭鎮寧表示，學生在備賽過程中反覆修正設計、模擬評審問答，培養表達與臨場應變能力。比賽現場甚至一度發生器材臨時故障，團隊仍冷靜排除問題、順利完成展示，穩定表現成為勝出關鍵。

長榮中學校長許德勝表示，這次成果不只是比賽得獎，更是長期推動探究實作課程的具體展現。學生從生活經驗出發，透過團隊合作把創意落實為能解決真實問題的發明，正是學校鼓勵的學習方向。未來也將持續深化跨域實作教育，培養兼具創新能力與社會責任感的青年。