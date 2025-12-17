長榮交響樂團明年3月歡樂頌 攜手4大國際聲樂家演出

圖，長榮交響樂團提供。

▲圖，長榮交響樂團提供。

長榮交響樂團二○二六春夏樂季即將開演，首場「詠恆‧歡樂頌－梵志登xESO」音樂會將由駐團藝術家，也是全球知名指揮大師梵志登（Jaapvan Zweden）率領樂團，攜手四位國際級聲樂家與台北愛樂合唱團，共同詠唱貝多芬最具象徵意義的曠世鉅作－《第九號交響曲》，將為國內樂壇難得一見的聲樂盛會。

長榮交響樂團將於二○二六年三月十三日（五）晚上於臺中國家歌劇院、三月十四日（六）於國家音樂廳隆重推出「詠恆·歡樂頌︱梵志登與ESO」音樂會，邀來世界級聲樂家黃金組合，包括美國女高音艾琳·佩雷斯（AilynPerez），她曾被《紐約時報》譽為「舞台上最具魅力的女高音」。來自德國 女中音克莉絲蒂娜·博克（Christina Bock），長年活躍於維也納國家歌劇院與薩爾茲堡音樂節，以色彩鮮明音色與戲劇詮釋力著稱。

廣告 廣告

男高音由美籍布萊恩·杰德（Brian Jagde）擔綱，他強勁聲線與戲劇張力聞名樂壇；俄羅斯男低音亞歷山大·維諾格拉多夫（Alexander Vinogradov），是國際炙手可熱低音詮釋者。能在臺灣欣賞到長榮交響樂團駐團藝術家梵志登與四位巨星同台演出，是難得的機會與經驗。

《歡樂頌》是德國詩人席勒於一七八五年創作的詩，後來成為貝多芬第九號交響曲第四樂章歌詞，現為歐盟盟歌，也是樂史中最具象徵性的篇章之一。全曲經逐層堆疊與鋪陳，最終章收尾成莊嚴燦爛的合唱，跨越時代與地域，也承載無數人的回憶。

臺中場次即刻啟售，臺北場次預計十二月二十九日啟售，購票詳情洽長榮交響樂團或OPENTIX售票平台。