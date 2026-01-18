長榮交響樂團聘張庭碩出任樂團首席

張庭碩（左）與梵志登（右）合作默契良好。（圖：長榮交響樂團提供）

▲張庭碩（左）與梵志登（右）合作默契良好。（圖：長榮交響樂團提供）

長榮交響樂團宣布，將自今年度起延攬多位優秀青年音樂家共同擔綱樂團首席一職，首位是旅德小提琴家張庭碩。他畢業於德國漢堡音樂與戲劇學院，師事德國巴伐利亞廣播交響樂團前首席 Prof. Andreas Rohn，並以滿分優異成績取得碩士及最高演奏文憑（Konzertexamen）。

張庭碩個人演奏足跡遍及歐亞，包括曾任德國哥廷根交響樂團、奧地利格拉費內格學院樂團、高雄衛武營當代樂團及日本小澤征爾音樂塾樂團首席，並與芬蘭赫爾辛基愛樂、德國班貝格交響樂團等頂尖樂團合作，累積深厚國際舞台經驗。

廣告 廣告

長榮交響樂團表示，培訓年輕臺灣音樂家並提供躍上國際舞台機會，一直是樂團長期以來的營運宗旨，也獲駐團藝術家梵志登高度認同，包括二○二五年已邀約十多位海內外優秀國籍團員擔任樂團各聲部首席與一般團員，此次再由張庭碩出任樂團首席，更顯相得益彰。

張庭碩在二○二一年曾於瑞士與長榮交響樂團駐團藝術家梵志登合作，回憶當時，他對大師嚴謹精準排練風格印象深刻。大師本身也是小提琴家出身，對弦樂的發音與色彩有著獨到理解，非常期待能再次與大師攜手，與團員們共同為國內樂壇奉獻心力。

張庭碩也分享在瑞士琉森音樂節當代樂團擔任首席的訓練過程。他說，音樂對聲響結構要求迥異於傳統，排練過程需更細膩的溝通與聆聽，讓人能以更開放角度探索音色層次。長榮交響樂團也將借重其海外演出經驗，包括在德國時參與親子音樂會，讓音樂可從幼齡教育開始扎根，拉近大眾與古典樂的距離。