ESO大師班全體合影，師大學生與旁聽學員齊聚，展現音樂學習與交流成果。（圖：長榮交響樂團提供）

長榮交響樂團首開法國號大師班，邀國際知名演奏家來臺傳授心法。長榮交響樂團今年三月攜手國立臺灣師範大學音樂學系進行系列建教合作專案，包括邀請臺師大音樂系學子擔任長榮交響樂團協演人員，更由樂團駐團藝術家，同時也是知名國際級指揮家梵志登，親赴臺師大進行在臺首場大師班教學，希望培育具備國際競爭力的音樂人才。

鑒於三月份在師大舉辦的指揮大師班成效良好，長榮交響樂團特於年底前再度舉辦另一場法國號主題大師班，利用十二月十、十一日兩天邀請洛杉磯愛樂（Los Angeles Philharmonic）法國號副首席大衛·庫柏（DavidCooper）來台授課，開放給臺師大音樂系學生免費參與，和長榮交響樂團團員共同接受名師指導。

大衛·庫柏被視為當代備受矚目的法國號演奏家之一，以細膩音樂線條與成熟演奏技巧受到肯定，其曾任柏林愛樂法國號首席及芝加哥交響樂團法國號首席。師大音樂系學生對能有機會參與此次大師班感到非常興奮，親自趕赴現場旁聽人數多達近二十位。其中李蕎安、鄧沛綺、戴舒晴、沈詩晴、曹瑄庭等五位同學也特別準備交響作品選曲進行演奏。

此次大師班教學，大衛·庫柏從呼吸運用與音色控制談起，同時也分享在洛杉磯愛樂與芝加哥交響樂團的演出經驗與實際觀察，他對臺灣學生在課堂上的表現印象深刻。參與演奏的學生表示受益良多，認為老師的示範非常清楚，讓他們更深入理解在管樂演奏中，呼吸與音色如何互相支撐。長榮交響樂團表示，未來很樂意繼續扮演橋樑角色，持續推動各項大師班與訓練課程，讓本地的音樂新秀有機會接觸到更多元專業資源，並藉由名師們的實際指導，進而累積本身的專業演出實力。