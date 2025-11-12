長榮前3季每股賺27.74元 居貨櫃三雄之冠

（中央社記者江明晏台北12日電）貨櫃三雄第3季財報出爐，普遍受關稅波及獲利下滑，長榮海運累計前3季每股盈餘（EPS）27.74元，贏過陽明海運的4.24元、萬海航運的7.64元。

業者表示，第4季中美摩擦暫緩，有助美國線農曆年前出貨量，亞洲區也進入傳統旺季，促需求回溫。

長榮今天通過第3季財報，合併營收新台幣969.2億元，年減36.57%，稅後淨利217.46億元，年減64.88%，營業毛利率26.15%，每股盈餘（EPS）10.04元；累計前3季合併營收2933.75億元，年減15.64%，稅後淨利600.62億元，年減44.77%，營業毛利率26.36%，EPS為27.74元。

長榮表示，近年全球航運市場面臨地緣政治動盪與貿易壁壘，驅動全球供應鏈加速結構性重組，環保法規趨於嚴格，也改寫航運業營運與成本規則。未來在市況波動中，將採多元市場布局策略，並加速船隊優化與汰舊換新。

長榮今天公告，子公司Evergreen Marine（Asia）董事會決議，向廣船和Samsung Heavy Industries分別訂造7艘1萬4000TEU（20呎櫃）的LNG雙燃料貨櫃輪，總交易金額均為12.25億至14.35億美元；以及購買共9萬500只新造貨櫃。

長榮並公告，取得印度Evergreen Shipping Agency 100%股權。

陽明第3季合併營收420.92億元，稅後淨利60.49億元，EPS1.73元。累計前3季合併營收1262.65億元，稅後淨利148.1億元；相較2024年同期因市場運價下滑，前3季EPS為4.24元。

陽明指出，2025年第4季因中美關稅摩擦暫緩，降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益；近洋市場及其他市場如中東市場，第4季在貨量支撐下預期穩定，但其他影響艙位供給因素如因應中東衝突緩解，航商繞行好望角情況，以及歐洲塞港議題，皆需審慎評估情勢發展。

萬海第3季歸屬母公司稅後淨利116.39億元，EPS為4.15元，累計前3季合併營收1069.72億元，年減11.06%，營業淨利268.92億元，年減28.25%；歸屬母公司稅後淨利214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。

萬海表示，今年前3季，海運市場遭遇美國關稅及地緣政治等多重挑戰，萬海營收與淨利較去年同期減少，但第3季營運皆較第2季成長。

展望2025年第4季，萬海表示，亞洲區已進入傳統旺季，且影響相對較大的中美兩大貿易體已暫停相互加徵船舶港口費用，美國並調降對中國10%的芬太尼關稅，對航商、出口商及消費者皆為利多，有助降低額外成本，促進市場需求回溫及運價維穩。

萬海表示，2025年3艘1.3萬TEU（20呎櫃）新造船舶已投入營運，並將持續優化船舶運行效率，目前船隊中已有41艘船舶具有岸電設備，訂造中的新船也都將配置，符合節能減碳要求。2026年至2030年，萬海將接收訂造的30艘新造船，其中包括7000TEU 2艘、8700TEU 16艘，以及1.6萬TEU大型船舶12艘，未來新增運力將達34.5萬TEU。（編輯：楊蘭軒）1141112