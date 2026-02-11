長榮大學副教授爆性侵女業務！逼墮胎冷嗆「只是細胞」

年約65歲的長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平，遭一名35歲女業務指控利用學者身分與權勢發展不倫關係。據女方向媒體爆料，6年前透過友人介紹認識張振平，對方以協助業務為由取得信任，直到前年5月在餐會中出現逾矩行為。

前年8月，張振平以介紹客戶為由邀請女業務參加飯局，期間不斷勸酒，導致她醉倒失去意識。女方表示，清醒後發現自己身在飯店房間，已遭對方性侵。張振平事後道歉並承諾會照顧她，雙方因此發展為交往關係。

交往期間，張振平對女方噓寒問暖，經常傳訊示愛，甚至稱讚她「太會旺夫了」，讓她誤以為對方是認真交往。然而同年9月，女方發現懷孕後，張振平態度驟變，不僅拒絕負責，還語帶威脅稱她是「小三」，並不斷施壓要求墮胎。

為取信於女方，張振平簽署協議書，承諾未來會與妻子離婚、替她買房、每月提供生活費，並保證日後可名正言順結婚生子。女方最終在壓力與承諾下接受墮胎，但事後身心受創，出現創傷反應。

去年10月，張振平提議暫時分手，理由是需要安撫妻子。他出示所謂的「離婚前協議書」，聲稱妻子已答應離婚，但要求簽署協議，將房產過戶給妻子，並嚴禁離婚前與異性交往。

去年底，張妻以侵害配偶權提告女業務，證據正是張振平提供的協議書修改版，內文點名女方為外遇對象。女業務致電張振平釐清，接電話的張妻坦露，丈夫過去曾偷吃女助理被她抓包，還與同校女教授有段情，讓女方驚覺張是偷吃慣犯。

根據資料顯示，張振平擁有台灣大學環境衛生研究所博士學位，曾任衛生福利部疾管署各項查核審議委員，也曾任職台南市政府職安專案輔導專家，在公部門服務20年，曾任勞委會勞工安全衛生研究所組長，政商關係良好。

針對相關指控，張振平回應坦承與女業務曾有交往，但否認性侵，也否認有其他外遇，稱雙方僅為感情糾紛，其餘細節不便多談。長榮大學截至目前尚未對此事做出回應。

