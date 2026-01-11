長榮大學推廣教育部因應高齡社會 推動生物電調理與健康課程 實踐預防保健新思維

記者蕭素惠/台南報導

隨著臺灣正式邁入高齡化與超高齡社會，長者健康照護與預防保健議題日益受到重視。為回應社會趨勢與民眾實際需求，長榮大學推廣教育中心特別規劃並推動「生物電調理課程」及「健康調理師培訓課程」，中心主任謝博明特別強調期望透過系統化學習，培育具備健康調理知能之專業人才，為社會健康注入新動能。

生物電課程許旗成老師

本系列課程內容以東方經典醫學智慧——《黃帝內經》所蘊含的養生觀念為理論基礎，結合現代科技發展趨勢，輔以目前全球積極研究與應用的生物電調理儀器，引導學員從「預防勝於治療」的角度，認識身體平衡、日常調理與健康維護的重要性。課程設計兼顧理論與實務，讓學員能在安全、合規的前提下，學習如何將健康調理概念落實於生活與服務場域中。

長期擔任長榮大學推廣教育中心講師的許旗成老師表示，推廣教育的核心精神在於「回應社會需要、貼近民眾生活」。今（12）日課程規劃，涵蓋個人健康檢視與調理管理，正是看見高齡人口成長與亞健康族群增加的現象，期望透過正確的健康觀念與調理教育，協助民眾建立日常保養意識，同時也為有志投入健康服務相關領域者，提供一條專業進修與第二專長的學習途徑。

實作課程

長榮大學推廣教育部指出，未來將持續以「善盡大學社會責任（USR）」為核心目標，結合學術能量與社會實務需求，開設符合時代脈動的多元課程，陪伴社會大眾邁向健康、活力與安心的生活。

有關課程內容、開課時間及報名相關資訊，歡迎洽詢長榮大學推廣教育中心課程專案經理游宜橙，聯絡電話：0901-004493。