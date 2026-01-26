長榮大學運動績優招生 A組招生35名即日起至3/2報名
長榮大學115學年度重點運動項目績優學生單獨招生，招生分A、B組。入學處表示，A組運動項目有20項，招生名額日間部33名，進修部2名。即日起至3月2日報名，歡迎符合運動績優學生踴躍報名，報名網址：https://admission.cjcu.edu.tw/Home/Introduction/15。
115學年度重點運動項目績優學生獨招，B組不分類，招生名額14位，報名日期3月19日至5月29日。入學處表示，A組重點運動獨招項目有橄欖球、舉重、保齡球、划船、羽球、籃球、棒球、足球、街舞、帆船、柔道、田徑、韻律體操、曲棍球、排球、桌球、射箭、國武術、網球、其他等20項，招生名額日間部一般生30名、原位民3名，進修部一般生2名。
入學處表示，重點運動項目績優學生獨招，考試分術科及面試各佔50%，採分項報名，錄取則採不分術科項目，也不分學制錄取。報到時，再依總成績高低選擇學制，登記至額滿為止。報名前，請至長榮大學繳費系統申請繳費帳號。網址:https://eportal.cjcu.edu.tw/Ebill/Home/Help。
超商繳費者於繳費後2 ~ 3個工作天、轉帳及臨櫃繳費者於1個工作天後，至長榮大學招生資訊平台，填寫網路報名表。網址:https://admission.cjcu.edu.tw/Home/Introduction/15。專用信封封面至招生資訊平台下載列印，報名時黏貼於信封上，且於信封正面註明報名流水號碼、姓名、地址、報考學系別，於報名期限內郵寄或親自繳件。
