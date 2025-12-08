長榮女中瀰漫耶誕氛圍 「寫信給耶老」分享鏟子超人故事

學生利用當令水果，以橘子挑戰另類果雕，變身可愛的耶誕樹。（圖：長榮女中提供）

耶誕節即將到來，長榮女中校園也到處瀰漫耶誕氛圍。餐飲科學生在烘焙課製作薑餅屋，飲調選手挑戰耶誕咖啡拉花，也有學生利用橘子進行耶誕樹另類果雕，特別的是全校性『寫信給耶老』的活動，由於明信片會寄到海外，不少學生用英文跟聖誕老公公分享花蓮鏟子超人的故事，宣揚台灣精神。

耶誕節一向為長榮女中重點節慶之一，從12月開始，相關的活動即陸續展開。餐飲科烘焙實務課，安排三年級學生製作薑餅屋，也有學生利用當令水果，以橘子挑戰另類果雕，不用刀子，僅用手將橘子剝皮，再以竹籤將果皮交錯堆疊，最後插在去皮的橘子上，即完成可愛的耶誕樹。

飲調課則挑戰咖啡拉花及立體雕花，學生們在咖啡杯上拉出耶誕樹圖案，也用奶泡雕出可愛的聖誕老公公。指導老師蔡宗翰說，這些學生是校方重點培訓的飲調選手，除了四處征戰參加比賽，目標是通過乙級檢定，最近七名學生參加學科測驗全數通過，此次，特別配合節慶主題，考驗學生臨場應變的能力。

校長蔡玉敏說，校方每年在耶誕節前都會舉辦全校性「寫信給耶老」的活動，學生全英文寫出想對聖誕老公公說的話，今年有不少學生向聖誕老公公分享花蓮鏟子超人的故事，信中形容這些參與救災的人們，是台灣的英雄，也為自己身為台灣人感到驕傲；學生們希望透過寫信到國外，讓台灣能被世界看見。（陳婉玲報導）