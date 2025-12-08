長榮女中用創意迎耶誕 果雕拉花全亮相

長榮女中濃濃耶誕味，橘子果雕、拉花咖啡全上陣(記者林怡孜／攝）

記者林怡孜／台南報導

耶誕節將至，長榮女中校園瀰漫節慶氣氛，各科教師與學生紛紛以創意結合課程，讓學習成果在節慶中展現。從烘焙課的薑餅屋、飲調課的耶誕拉花，到全校性的「寫信給耶老」活動，都讓校園熱鬧又溫馨。

長榮女中學生展示準備寄往海外的明信片，向國際分享台灣故事與祝福。(記者林怡孜攝)

餐飲科三年級學生在烘焙實務課中以糖霜與餅乾堆砌薑餅屋，也有學生利用當令水果發揮巧思，僅用手剝橘子皮，以竹籤層層堆疊，製作成迷你「橘子耶誕樹」，創意十足。飲調課的學生則挑戰季節主題拉花，將耶誕樹、聖誕老人等圖案呈現在咖啡上，甚至以奶泡雕出立體造型。指導老師蔡宗翰指出，這些學生是校方重點培訓的飲調選手，近期七名學生全數通過乙級學科測驗，為備戰術科，特別以節慶創作訓練臨場反應與創意表現。

而最具校園傳統的，是每年固定舉辦的「寫信給耶老」活動。學生在美術課手繪明信片，再於英文課以全英文寫下想對聖誕老公公說的話，由學校寄往德國、加拿大等國際組織。今年不少學生在信中分享「花蓮鏟子超人」的故事，形容救災志工是真正的台灣英雄，也為自身國家感到驕傲。有學生日前親自參與災區協助，更希望聖誕老公公替受災家庭祈福，盼透過書信讓世界看見台灣的精神。

立體拉花呈現可愛的聖誕老人及耶誕樹。(記者林怡孜攝)

校長蔡玉敏表示，作為教會學校，每逢耶誕節，校方都以多元活動與課程結合，鼓勵學生在享受節慶之餘，也展現學習成果。耶誕節前一天將舉辦薑餅屋創作大賽、英文耶誕歌唱比賽與慶祝會，整天不上課，讓學生盡情歡樂；加上隔天行憲紀念日恢復國定假日，學生們對接續的節慶氣氛更充滿期待。