長榮子公司砸逾7127萬 取得上海、青島辦公空間

長榮（2603）今（5）日發布重大訊息，公告旗下子公司長榮信息處理（上海）有限公司董事會通過，分別取得上海浦東及山東青島兩處不動產使用權資產，總金額逾1612萬5820.28元人民幣（約7127萬3399圓新台幣），用於辦公室營運需求。兩筆交易皆為向關係人承租，交易對象分別為長照（上海）企業管理諮詢有限公司及長照（青島）企業管理諮詢有限公司。

上海標的物位於浦東新區民生路1199弄2號7樓，交易面積達2037.09平方公尺，使用權資產金額為人民幣1428萬9858.13元。該筆交易經上海立信資產評估有限公司評估，估價金額為人民幣1148萬5000元。

青島部分則包含東海西路31號4樓辦公室及地下室車位，辦公室面積333.7平方公尺，使用權資產為人民幣183萬5962.15元；車位面積13.25平方公尺，使用權資產為人民幣2萬7509.17元。中聯資產評估集團（青島）有限公司對該標的進行評估，估價金額為人民幣166萬8867元.

長榮信息處理（上海）有限公司選定關係人為交易對象的原因為地點符合營運需求，交易方式採議價，價格參考依據為市價，決策單位為該公司董事會。兩筆交易皆獲監察人於5日承認，董事會無異議意見。

根據公告內容，兩處標的物最近五年內所有權人並非公司關係人，前次移轉情形不適用。付款條件依合約規定，無經紀人及經紀費用。

