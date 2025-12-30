長榮年終6.5個月明天入帳 非主管加薪2500

▲長榮航空今年年終獎金為6.5個月，將在12月31日發放。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 「年終發多少」隨著年關將至再度成為航空圈最熱話題。長榮航空近期對內通知，包括子公司長榮航勤，年終獎金將在12月31日發放，金額高達6.5個月，並同步替非主管職每月調薪2500元。

長榮航則表示，發放年終是基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來共同努力，將與員工共享營運成果。公司也強調，年終並非只看單一年度表現，還會綜合考量公司營運績效、股東權益、永續經營、未來營運規劃，以及個人整體績效等因素。

長榮航今年第三季客運營收年減約1成；累計前三季合併營收1626.87億元、年減1.1%，合併本期淨利195.99億元、年減13.7%，歸屬母公司淨利184.98億元、年減13.9%，每股盈餘3.43元。

公司強調，整體營運成果也是集團與轄下公司同仁協作所達成。

