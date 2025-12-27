長榮新城公共空間私用 無法管

連樓梯通道都被住家的雜物堵塞。（記者陳俊文翻攝）

記者陳俊文∕台南報導

樓高十四樓的長榮新城Ｐ棟，二樓有一戶住家把自己的雜物和食物堆放在三樓的樓梯間和共同走廊，住戶擔心一把火形成煙囪效應，會變成香港宏福苑大樓翻版的慘劇，管委會主任委員潘莉華表示，工務局推給環保局，再推給消防局，前天又轉回工務局，稽查員說只能開罰，無法清理，實在無語問蒼天。

北區長榮新城共有一千兩百二十二戶，總居住人口達三千多人，結構上是一至三樓店面住家，每層二戶，三樓以上住家，每樓四戶。Ｐ棟三樓兩戶同為郭姓人家擁有，該戶把私人雜物以及很多未開封的食物堆放在公共空間的走廊通道和樓梯間，大樓管委員會從民國一一二年介入，經協調無效，行文工務局檢舉，該局派人來勘查後說是私領域，無法清除；後轉介給環保局，答案也是一樣，再轉給消防局，結果無不同。

前天工務局再次前來稽查，認為還是私領域，無法處理。潘莉華指出，管委會也請律師發存信函給郭家，但連律師都建議，裡面有未開封的食物，動了，恐怕會吃上竊盜的官司，這樣等於是拿他一點辦法都沒有，無語問蒼天。