長榮桂冠書法藝術季贈春聯

基隆長榮桂冠舉辦名家揮毫與書畫展示。（記者鄭鈞云攝）

記者鄭鈞云∕基隆報導

迎接丙午馬年前夕，基隆長榮桂冠酒店攜手研露書會舉辦名家揮毫活動，揭開「二０二六書法藝術季」序幕。即日起至十三日民眾於飯店咖啡廳消費滿額或住宿打卡，即可獲贈書法名家親筆春聯，現場並可欣賞書法名家輪值揮毫，近距離感受傳統藝術之美。

長榮桂冠邀請研露書會書法名家於農曆年前為賓客揮毫贈春聯，至今已連續舉辦第九年。多年來透過不同書體與創作風格的現場展演，讓民眾體驗書法藝術的筆韻之美與文化底蘊，也讓傳統藝術自然融入現代生活，深受旅客與在地民眾喜愛。在飯店咖啡廳用餐滿一千贈送單字春聯一張、滿三千送四字春聯一張；住宿打卡的房客即贈送一張春聯。十七至二十日住宿房客還可參加飯店準備的小遊戲、拿贈品。

活動亦響應城市品牌主軸「流動的港口‧世界的基隆」，飯店同步規劃「二０二六書法藝術季」展覽，二月一日至三月三十一日於一樓梯廳與大廳空間展出，由研露書會提供多幅書法作品，並精選歷年名家創作，打造兼具藝文氛圍與城市文化意象的公共藝術空間。

長榮桂冠總經理陳建郎表示，飯店長期致力於推動藝術生活化，連續九年的書法活動不僅源於對書法藝術的熱愛，更是一份對文化傳承的承諾。期盼透過名家揮毫與展覽，讓書法藝術成為連結傳統與現代、文化與生活的橋梁，持續為城市注入更多文化能量。