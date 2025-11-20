長榮機組員抱病出勤逝世...洪申翰公布「病假權法制化」進度：病假未滿10天雇主不得做不利對待

長榮航空一名34歲孫姓空服員9月抱病出勤，返台後病情惡化住院，於16天後不幸離世。對此，勞動部長洪申翰今（20日）說明調查結果，指出長榮航空確實過度使用考核管理制度，讓機組人員認為請病假是一種懲罰，只能抱病出勤，已威脅員工的健康權利。洪申翰表示，勞動部經過討論後，將強化病假的法制保障，「如果1年內勞工請病假沒有超過10天，雇主不得做不利對待」。

洪申翰今日表示，從組員訪談中可清楚看到，長榮航空的確過度使用考核管理制度，讓需要請病假的組員認知到如果請病假，會遭受不利對待，甚至像是懲罰，導致員工該請病假休息卻不敢請病假，只能抱病出勤的狀況發生。

洪申翰指出，公司過度使用管理制度的做法和文化已經威脅員工健康權利，因此勞動部認為，針對勞工請病假的權利，應該給予一定程度法治化的保障。洪申翰表示，勞動部召集勞雇團體與相關專家學者討論諮詢後，決定將於勞工的請假規則中，明訂勞工請病假，「1年內若沒有超過10天，雇主不得做不利對待」，希望保障勞工的病假權。

洪申翰續指，不管勞工請幾天病假，雇主考核應以勞工的工作能力、工作態度，也包括實際的績效綜合考量，而不得以病假天數作為唯一的考量。他說，希望透過制度修訂，讓勞工的健康權得到更優先重視，因為勞工健康是企業永續經營最重要的資產。

