長榮海運員工新年大禮 年終獎金平均10個月

▲長榮海運傳年終獎金平10個月。（圖／翻攝自長榮海運官網）

[NOWnews今日新聞] 長榮航空日前傳出終獎金將發放6.5個月，長榮海運今則被爆年終獎金平均落在10個月。長榮海運僅表示，年終獎金一向是依公司營運績效及員工個人表現核發。

長榮海運前三季合併營收2,933.75億元、比去年同期減少約16%，稅後淨利600.62億元，也比去年同期減45%，每股盈餘27.74元。今年年終據傳10個月，雖然比起去年20個月縮水，仍令外界經驗。

長榮航空的年終獎金較去年的7個月略降至6.5個月，獎金預計於今日入帳，此外，非主管員工自今年起每月調薪2500元，子公司長榮航勤也比照辦理，展現公司與員工共享營運成果的誠意。長榮航空客貨運受惠於客運多條航線拓展、AI伺服器與半導體設備出貨暢旺，前三季合併營收1626.87億元，史上次高，累計稅後淨利184.98億元，EPS達3.43元。

