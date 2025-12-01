長榮班機飛澳洲遇兩波亂流！餐點飛了 3空服受輕傷
長榮航空BR315航班於11月29日自桃園飛往澳洲布里斯本，在飛行途中遭遇兩次劇烈亂流。事件發生時正值機上用餐時間，餐點瞬間散落在座位與走道各處，部分座椅螢幕也受到波及，機艙內傳出旅客驚呼聲。此次亂流造成三名空服員輕微受傷，但所有旅客均平安，並未造成人員重大傷亡。
據了解，這趟班機的亂流發生於澳洲時間11時30分左右。當時機上餐食剛送達約10分鐘，第一波亂流便將餐點打翻，短時間內散落整個機艙。緊接著，幾秒後第二波亂流再度發生，加劇了餐具與杯子的碰撞聲響，也讓部分旅客的飲料與餐具掉落。
而YouTuber劉瑆正好搭乘這班航班，她在IG限時動態中分享亂流過程，畫面可見機艙劇烈晃動，餐具、杯子撞擊聲此起彼落，她的飲料杯也被搖落地面。此外，她還分享其他旅客的照片，畫面中機上走道布滿散落餐點，能明顯感受到當時亂流的猛烈情況。
長榮航空表示，航班抵達布里斯本後，已立即安排三名受輕傷空服員就醫檢查及休養，確保身體狀況良好。航空公司同時提醒，亂流多為突發狀況，即便是在晴空中也可能發生，因此旅客在飛行過程中應全程繫好安全帶，以保障自身安全。
