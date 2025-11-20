長榮病逝空服員調查出爐！ 勞動部揭4大重點





長榮航空今年10月曾有空服員執勤時身體不適，返台就醫住院後病情快速惡化，短短16天就不幸病逝，後續由勞動部介入調查，今（20日）公布調查結果顯示，長榮航空過度運用勤惰管理制度，已嚴重影響組員申請病假，長榮航空已為此致歉並承諾檢討改善，勞動部也將於明年1月1日實施新的病假保障制度，明定勞工一年內請病假未滿10天，雇主不得有任何不利處分。

根據勞動部說明，長榮空服員事件發生後，隨即責成職業安全衛生署會同桃園市政府勞動檢查處進行當班客艙組員、孫員家屬以及工會代表之訪談，並針對長榮航空實施勞動檢查，藉由不同視角還原事件經過，大致梳理出4大重點如下：

重點一、長榮航空過度運用勤惰管理制度，已嚴重影響組員申請病假。

重點二、組員在值勤期間突發疾病之緊急應對與處置作業規範，不夠周詳且未能落實。

重點三、家屬及其他組員表達空服員抵達台灣後，處境未獲最適當處置。

重點四、空服員之國定假日調移日期未確明。

勞動部強調，聽取各方反映後，確實有勞工會帶病上班或不敢請病假的情形，該部會願意正視這個現象，自長榮事件發生後已立即邀集國籍航空業者、交通部民航局及地方勞工行政主管機關召開會議，要求公司立即改善且不得將病假納入勤惰考核，並已召開「研議保障勞工病假權會議」，邀集全國性勞雇團體、關注議題相關團體與中央部會與地方政府，聆聽各界對於病假權保障制度之建議，納入勞動部研修的「勞工請假規則」及相關函令，規劃從以下四大面向罰保障勞工請病假權益：

第一，明定勞工請病假未超過10日，雇主不得為不利之處分。

第二，考量勞工舉證困難，課雇主於勞工釋明遭受不利處分之事實後，應負舉證責任。

第三，雇主考核時應以勞工之工作能力、工作態度及實際績效等綜合考量，不得僅以請普通傷病假日數作為考量。

第四，全勤獎金應訂於工作規則、團體協約或勞動契約，讓勞工明確知悉。雇主扣除全勤獎金應合理且符合比例原則，如有因請病假扣除全勤獎金，不得對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造成勞工因恐懼不利益而不敢請病假。

