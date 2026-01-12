長榮直飛華盛頓 看好客貨雙成長拚再創新高

▲由左至右分別為長榮航空發言人陳耀明、總經理孫嘉明、首席副總經理廖至維、企劃室副總經理鍾凱成。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 長榮航空去年營收2203億，寫下歷史次高，僅次於2024年。長榮航空總經理孫嘉明表示，不論是客貨運發展今年都相當樂觀，客運第一季訂位狀況超過預期，力拚再創新高。今年7月北美航點再突破，桃園直飛華盛頓，一週將有4班；另，針對季節性需求，目前已經針對日、韓等國人旅遊熱點增加航班。

儘管去年面臨關稅、美國簽證移民政策改變、日本末日預言等，長榮航空公布2025年營收達2,203.33億元，較前一年略減0.31%。孫嘉明表示，對公司而言是風風雨雨的一年，第三季較為辛苦，但在12月表現回神；回顧去年仍開航3個航點，包含神戶、達拉斯、釜山，整體營運狀況良好。

廣告 廣告

長榮持續看好北美轉機市場潛力。孫嘉明表示，暑假將開闢新航點，預計每週4班從桃園直飛華盛頓，預計採用787-9營運，起降時間預估和紐約類似，華盛頓不僅亞裔人口數多，加上商業、觀光、政府等活動興盛，看好後續發展；總計北美已經有10個客機航點，合計一個禮拜高達98班。

孫嘉明說，以往第一季旺季落在過年當月，以去年為例農曆年在1月，但今年農曆年在2月，1月去比2月訂位更熱絡，第一季整體暢旺。

隨季節性需求，孫嘉明表示，米蘭航權有突破，1月16日將從每週4班提高到每天1班；青森夏季航班也將增加到每週5至7班；其餘釜山、峴港、愛媛、福岡、仁川等國人熱愛的日韓旅遊地點都有增班計畫。另外，他表示，雖然有新機加入，但是整體機隊仍維持80架客機、9架貨機；至於777客機改貨機進度，因為受到以色列地緣衝突，預計。

受到AI蓬勃發展，貨運型態也轉移。孫嘉明指出，AI相關已經佔比超過一半，新加坡出口來台也是半導體機台佔大宗；去年前5個月比前年成長，但是後來受到關稅戰影響，電商類減少，等到10至12月才又回升。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

年底旺季太猛！長榮航去年12月營收寫史上新高 單月衝202.6億

年終獎金行情確定了！長榮海運年終10個月 一般上班族只領這價碼

傳機長、副機長爭執！長榮航空聲明：啟動調查 暫停正駕駛派飛