長榮空姐案調查結果出爐 勞動部祭新規：1年只請10天病假不得不利對待

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

長榮一名34歲孫姓空姐9月時抱病執勤，返台後病情惡化住院不治，16天後不姓離世。對此，勞動部長洪申翰今（20）日說明調查結果，他指出，長榮航空確實過度使用考核管理制度，讓機組人員認為請病假是一種懲罰，只能抱病出勤，已威脅員工的健康權利。

洪申翰強調，不管勞工請幾天病假，雇主考核時都應該以勞工的工作能力、工作態度、實際績效進行綜合考量。（資料照）

立法院經濟委員會今日邀請勞動部首長等人就「攸關臺灣未來的競爭力，值此ＡI時代，臺灣如何贏得新人才戰？」進行報告，並備質詢。洪申翰會前接受媒體訪問表示，長榮孫姓組員生前的經歷，勞動部已會同地方政府訪談家屬、工會、相關組員，詳細結果會在下午1點半召開記者會說明。

洪申翰說，透過組員的訪談確實清楚看到，長榮航空過度使用考核管理制度，讓需請病假的機組人員認知，如果請病假就會遭受諸多不利對待，甚至覺得這是一種懲罰，導致不敢請病假休息，只能抱病出勤，這樣過度使用管理制度的文化，已經為威脅到員工的健康權利。

洪申翰指出，針對勞工請病假的權利，要做一定程度的法治化保障，經召集勞雇團體及相關專家學者諮詢後，勞動部會在勞工請假規則中明訂，如果勞工一年內請的病假不超過10天，雇主不得做不利的對待，希望藉此保障勞工的病假權。

洪申翰強調，不管勞工請幾天病假，雇主考核時都應該以勞工的工作能力、工作態度、實際績效進行綜合考量，不得以病假天數作為唯一考量，勞動部希望透過這樣的制度修訂，讓勞工的健全得到更優先的重視，因為勞工的健康是企業永續經營最重要的資產。

