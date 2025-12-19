長榮空姐猝逝家屬發聲！痛批公司說謊：事發至今一次慰問都沒有

今年10月長榮航空孫姓空服員抱病執勤後猝逝，引起軒然大波。(示意圖) 圖：長榮航空/提供(資料照)

[Newtalk新聞] 今年10月長榮航空孫姓空服員抱病執勤後猝逝，引起軒然大波。事隔兩個月，空服員家屬透過工會發聲明控訴，長榮航空不停說會積極檢討、會全力協助家屬，可是事發至今連派一個高層來家裡慰問都沒有，只是寄信說可以來申請喪葬補助，並提2點訴求，希望公司讓工會參與調查、派高層與家屬溝通。

長榮空服員抱病執勤猝逝後，長榮航空曾開記者會承諾會積極檢討，並於昨天發聲明指出，已與工會達成協議。但今天該名空服員家屬透過桃園市空服員職業工會發聲明控訴資方說謊。

廣告 廣告

該聲明中表示，一直以為長榮航空是間體面的大公司，應該會好好照顧員工，可是直到他女兒躺在醫院，都還在害怕請假、害怕被罰，才知道原來她竟然過著什麼日子，「她會冷，她需要一件毛毯，她很痛，想要救護車趕快載她到醫院，都沒有辦法。誰知道自己的女兒被這樣對待，不會不甘，不會天天想，如果再早一點請假、再早一點送到醫院，是不是不會發生這種事情。」

聲明更控訴，長榮航空副總曾在記者會說取得家屬諒解，會積極檢討、會全力協助家屬，可是至今連派一個高層來家裡慰問都沒有，甚至事後他們委託工會幫忙處理相關事宜，資方只是寄信可以來申請喪葬補助，「我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了。」

另外，家屬也提出2點訴求，「請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡跟我們談，我們要的全力協助就是這樣子，請長榮航空給我們一個公道。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

頂上無毛，國家來扛！南韓總統拋震撼彈：「禿頭」讓健保來救

鄰里糾紛釀殺機！南投51歲男埋伏衝撞 持刀刺死鄰居後自首