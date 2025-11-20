長榮空姐猝逝案！勞動部祭出4大保障勞工新制度 上路時間曝光

財經中心／王文承報導

為保障勞工，未來將推動新制度，明定「勞工一年內請病假未滿10天，雇主不得有任何不利對待」，並將於明年1月1日正式上路。（圖／記者王文承攝影）

長榮航空一名孫姓空服員今年9月執勤返台後因身體不適就醫，經治療16天仍不幸病逝，引發社會高度關注。勞動部長洪申翰今（20）日上午證實，調查結果顯示，長榮航空確實存在「過度使用考核制度」的情形，對勞工健康權造成嚴重威脅。對此，勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，為保障勞工，未來將推動新制度，明定「勞工一年內請病假未滿10天，雇主不得有任何不利對待」，並將於明年1月1日正式上路，且若雇主給予不利對待，違反比例原則，最重可罰100萬。

勞動部祭出4大保障勞工新制度



勞動部今日下午召開記者會，說明長榮航空孫姓空服員病逝調查結果，黃琦雅指出，針對此次事件，勞動部將強化病假權保障，並改革企業管理制度與組織文化中不友善請假的現象。透過召開諮詢會議及問卷調查，勞動部已掌握勞工的請假需求與請假後遭不利處分的具體情形。新措施包含：



一、修正《勞工請假規則》，勞工一年內請病假未超過10日者，雇主不得對其為不利處分。

二、雇主對於不利處分與請病假無關負舉證責任。

三、不論勞工請幾天病假，雇主考核應以「工作能力」、「工作態度」及「實際績效」等綜合考量，不得僅以請病假爲考量。

四、雇主扣除權勤獎金應合理，不得違反比例原則，或對未足月請病假有全數不予發給情行請病假，避免造成勞工因恐懼不利益而不敢請病假。

黃琦雅提醒，雇主必須確實遵守新規定，違者將依法處以100萬至200萬元罰鍰，並呼籲企業主動建立友善的請假制度，以保障勞工健康權益。

她進一步強調，如果企業的管理制度與職場文化讓勞工不敢請病假，不僅影響勞工自身的健康，也會造成同事負擔；而勞工帶病上班，因身體不適可能導致判斷失準、發生失誤，進而造成企業損失，甚至傷害企業形象，不利於留才與增產。

勞動部表示，修法後將積極加強宣導，並提供企業參考範本，協助建立友善的請假制度，保障勞工健康權。同時強調，在強化相關保障措施實施後，「我們期待企業在勞工身體不適時，能夠支持勞工安心請病假。」

