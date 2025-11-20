長榮空姐猝逝！勞動部長說明調查結果：請假確會遭不利對待

長榮一名34歲孫姓空服員，9月時值勤飛米蘭時身體不適，抱病上班返台後病況急轉直下，16天後不幸離世。對此，勞動部今（20）日下午1時30分將召開記者會，勞動部長洪申翰上午受訪時說明調查結果，「在組員訪談中，長榮航空過度使用考核管理，讓生病有需要請假的機組員，認知到如果請假就會遭受到不利的對待」。

勞動部長洪申翰。（中天新聞）

勞動部長洪申翰上午出席立法院經濟委員會。針對長榮空姐經歷，他在受訪時表示，勞動部會同地方政府，詳細訪談家屬、工會組員詳細的結果，會在下午召開記者會說明。

洪申翰表示「確實我們在組員訪談中，長榮航空過度使用考核管理，讓生病有需要請假的機組員，認知到如果請假就會遭受到不利的對待，甚至會覺得是一種懲罰，進而該請病假休息，卻請病假不敢請，抱病出勤 我們的確認為，過度使用管理制度，威脅員工健康權利，只能抱病出勤。」

洪申翰指出，勞動部認為，這樣的過度使用管理制度的做法和文化，已經威脅到員工的健康權利了，所以我們也認為，針對勞工請病假的權利，我們應該要做一定程度法制化的保障。

洪申翰說，所以在召集勞僱團體，和相關的專家學者來諮詢後，勞動部會在勞工的請假規則中來明定，勞工如果請病假一年內，如果沒有超過10天，僱主不得做不利的對待，希望用這個方法來一定程度的保障勞工的病假權。

洪申翰表示，同時也認定，不管勞工請幾天病假，僱主的考核，都應該是要以勞工的工作能力、工作態度，也包括實際的績效來做綜合的考量，不得以病假的天數作為唯一的考量。

洪申翰指出，透過這樣子制度上面的修訂，希望能夠讓勞工的健康權得到更優先的重視，因為勞工的健康，應該是企業永續經營最重要的資產。

至於相關處罰，洪申翰說，勞動部是用法規的方式 ，來規定這樣的病假權的保障，如果雇主沒有遵守，就會被開罰。

