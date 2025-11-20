長榮空服員之死》調查報告揭曾車禍請病假受罰 催生「病假10天保障」

長榮航空孫姓組員抱病執勤後不幸病逝，勞動部針對此事件啟動調查，直指核心問題就是過度運用勤惰管理制度，形成了高壓的職場文化，造成組員幾乎不敢請病假，為徹底解決勞工不敢請病假的困境，勞動部決定修法保障勞工的病假權。

過度運用勤惰管理制度 組員幾乎不敢請病假

報告指出，依長榮航空規定，組員只要請病假，將連續影響未來數月的航班申請、休假日申請及調班順序。如果3個月內病假合計超過3天，組員將完全失去上述排班排休的權利，導致班表完全由公司安排，工作與生活的不確定性大增。

此外，請病假在績效評估中，除了「勤惰」項目被扣分外，「貢獻度」也會因未出勤而失去加分機會，產生雙重不利影響。

孫員向同仁透露，她過去曾因車禍事故請病假（超過3個月內3天），後續飛得很累，因此「不敢再申請病假」。這份恐懼甚至延伸到最後關頭，孫員即使已入住醫院治療，初期仍優先以「帶父親看病」為由請家庭照顧假，後經母親勸說才改請病假。

其他組員也普遍反映，為規避扣分與懲罰，生病只能選擇隱忍、抱病工作，或以生理假、家庭照顧假等「不對應的假別」替代病假，這種現象已成為常態。

勞動部修法保障勞工病假權 拚明年元旦上路

為徹底解決勞工不敢請病假的困境，勞動部祭出「四大保障」強化勞工的病假權。其中，最關鍵的修法措施是，明定勞工請病假一年內未超過10日，雇主不得因此給予勞工不利之處分。

勞動部進行的問卷調查顯示，有超過一成的受訪者曾因請病假遭受不利處分，包括影響考績、升遷或扣發全勤獎金。

為了落實保障，勞動部同步強化法制規範，未來，若勞工申訴請病假遭不利處分，雇主需負舉證責任，證明不利處分與請病假無關。

此外，雇主在進行考核時，應以勞工的「工作能力」、「工作態度」及「實際績效」等作為綜合考量，不得僅以請病假為單一考量因素。若雇主違反這些規定，可依《勞動基準法》處以新臺幣2萬元至100萬元的罰鍰，修訂後的《勞工請假規則》預計於115年1月1日上路。

工會憂不利處分樣態不明確 讓雇主玩文字遊戲

桃園市空服員職業工會認為，四大修法面向中，仍欠缺「不利處分」樣態的明確化，不利處分不限於全勤獎金和考績，擔心新法仍有空間，讓雇主玩文字遊戲，將懲罰曲解為獎勵，在過往幾年中，長榮航空就是不斷用這種方式，對空服員進行職場PUA，期望勞動部在日後正式的法條中能加強。

最後，長榮航空10月底所定的2026年考績評核標準等請假規範，只保障3天病假不會被不利處分。桃園市空服員職業工會認為，明顯落後勞動部預計修法訂定的十天，籲長榮航空及各行業盡速與工會協商，訂定符合新法、能保障員工病假權和健康權的請休假規定，才不會再發生悲劇。