長榮空服員延誤就醫！「住院16天病逝」父控高層說謊 淚：人就這樣沒了

記者羅欣怡／桃園報導

長榮孫姓空服員病逝，引發各界討論。（圖／翻攝畫面）

長榮航空孫姓空服員在勤務中疑因延誤就醫，返台住院16天後病逝。事發2個多月，空服員的父親發表一篇心碎的聲明，指控長榮航空還在說謊，淚訴女兒已經沒辦法替自己說話，反問長榮「人就這樣沒了，也不值得你們高層花一點時間嗎？」

「我的女兒已經走了兩個月。」孫父透過文字，悲痛表示，將女兒養大成人，看她考上空服員，到桃園工作，一直以為長榮航空是間體面的大公司，應該會好好照顧女兒，「可是直到她躺在醫院，都還在害怕請假、害怕被罰，我才知道原來她竟然過著什麼日子。」

孫父指出，可能誰家的小孩都是這樣子，在外面報喜不報憂，怕爸爸媽媽擔心難過，「所以直到最後，我們才知道，她會冷，她需要一件毛毯，她很痛，想要救護車趕快載她到醫院，都沒有辦法。」孫父感嘆，誰知道自己的女兒被這樣對待，不會不甘，不會天天想，如果再早一點請假、再早一點送到醫院，是不是不會發生這種事情。

孫姓空服員父親發文。（圖／翻攝自《桃園市空服員職業工會》臉書）

孫父氣憤地說，長榮航空不停說會積極檢討、會全力協助家屬，可是連派一個高層來家裡慰問都沒有，「難道我的女兒因為你們的制度缺失、因為你們的職場霸凌，人就這樣沒了，也不值得你們高層花一點時間嗎？」

孫父提到，看到副總在記者會說，取得家屬諒解，「我們真的不懂，你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？」

孫父說，不知道怎麼處理這種事情，所以委託工會幫忙，結果長榮航空的回應竟然是繼續說謊，説全力協助家屬的需要，但只是寄信給我們，說可以來申請喪葬補助，這不是做人的義理。

「我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了。」，孫父強調，家屬的需要很簡單，請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡跟我們談，我們要的全力協助就是這樣子，「請長榮航空給我們一個公道。」

長榮航空則回應，事件發生以來，皆積極調查事件始末並檢討及落實各項改善措施；針對勞動部調查報告提及，應調查本事件是否涉及職場霸凌，相關調查已依程序進行中。並強調，針對孫姓空服員撫恤事宜，一直與家屬保持聯繫，除表達慰問，也轉交同仁們對孫姓空服員的懷念卡片，日前亦已寄發撫恤金和喪葬補助費用申請書供家屬簽名回執，現正等候家屬回覆相關款項的交付方式。家屬如仍有任何需要，皆會全力提供必要協助。

