長榮空服員抱病值勤離世 勞動部調查報告出爐 長榮航：迅速檢討調整
勞動部要求長榮航空調查是否涉及職場不法侵害
長榮航空孫姓空服員9月抱病執勤，返台後離世。勞動部今天下午公布調查報告五大重點，長榮航空過度運用勤惰管理，影響員工請病假的實質權益，且涉違反勞基法，勞動部並要求長榮航空調查事件是否涉及職場不法侵害，限期2個月內完成調查。長榮航空表示，將迅速檢討與調整，日前也已調整出勤規範與考評制度。
長榮航空孫姓空服員於9月22日、24日執行台灣往返米蘭的航班任務，期間健康狀況急劇惡化，返台於10月10日不幸過世。中央與地方主管機關介入調查，勞動部今天下午舉行記者會，公布調查結果並說明強化病假權保障新措施。
勞動部的調查報告有五大重點，首先，長榮航空過度運用勤惰管理，嚴重影響員工生病請病假的實質權益。
根據調查報告，長榮航空將組員排班、排休、調班申請及個人績效，與病假緊密連結，形成一種高壓文化，大部分組員「幾乎不敢」請病假，扭曲職場請假文化，造成絕大多數組員生病只能請生理假或家庭照顧假替代。
第二，孫員於114年兒童節出勤，但長榮航空在接受勞動檢查時，無法明確指出其兒童節調移後的確切期日為何，涉違反勞動基準法第37條規定。勞動部表示，將由桃園市政府依行政程序處理。
第三，有關孫員在返程班機上即呈現病情加劇之勢，甚至引起數名乘客主動上前關切，但在機上及落地後未有適時醫療協助。
根據報告，當班機組人員未能及時啟動機上醫療資源及諮詢MedLink機制，也未通報機長及報到中心；孫員抵台時表達需要救護車，部分組員間也討論是否呼叫傷患車（即升降設備）與救護車，最後仍無相關協助。
且孫員因畏寒症狀披著毛毯保暖，於下機前事務長詢問「妳要披毛毯下去嗎？」最後孫員拿下毛毯，由兩名組員攙扶，慢步走下接機梯，並與其他組員乘坐接駁車回到登機門，始由地勤人員提供輪椅；另家屬提及，甚至連室友想到機場協助孫員拿行李也遭拒絕等。
勞動部指出，長榮航空對於組員於值勤期間突發疾病的緊急應對與處置作業規範不夠周詳，且未要求所屬機組員依所訂客艙組員手冊實施，後續將交由交通部民用航空局調查處理。
第四，針對孫員遭遇的情形是否涉及職場霸凌（職場不法侵害），勞動部要求長榮航空依職業安全衛生法規定，啟動疑似不法侵害事件調查程序，限期2個月內完成調查。
第五，有關孫員死亡原因是否為工作相關疾病，家屬已簽署個人資料提供同意書，勞動部函請中央健保署與相關醫療院所，提供其就醫明細及與這次調查案相關病歷，之後將與勞動部的訪談及調查結果，併同提供職業醫學科專科醫師參考及專業評估，後續視評估結果，協助家屬向勞保局申請相關給付。
長榮航空透過文字回應，自事件發生以來，積極調查並以最快速度落實各項改善措施，針對勞動部調查報告所指出制度上未臻合理之處，公司將積極配合，並迅速完成檢討與調整。
針對出勤規範與考評制度，長榮航空表示，蒐集各界意見後，日前已做出調整，發布前也遵循勞動部建議與工會溝通，後續法規若有所更動，將會配合修訂，確保公司制度符合相關規範。
至於機上執勤規範未臻清楚之處，長榮航空指出，已在事件調查後修訂手冊內容，透過加強宣導、納入訓練課程等方式，確保空勤組員充分理解與確實遵循規範，另提到，長期以來組員手冊皆持續滾動式檢討不足，清楚明確訂定，利於空勤組員遵循。
有關勞動部稱空服員的國定假日挪移有違法疑慮，長榮航空表示，桃市府已來函請公司說明，公司將再向主管機關陳述相關法規適用情形，釐清適法性問題。
（責任主編：莊儱宇）
