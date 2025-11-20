長榮空服員抱病值勤離世 勞動部調查報告揭４大缺失

勞動部今(20)日說明勞動部針對長榮航空孫姓空服員病逝事件調查結果。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕長榮航空月前爆發孫姓空服員抱病值勤，返台送醫治療後仍不幸離世的事件，引發外界譁然，為此，勞動部自10月13日起，展開1個月、7場訪談及勞檢，今(20)日下午召開記者會，說明調查結果，確認長榮航空過度運用勤惰管理因此嚴重影響組員請病假、對組員值勤期間突發疾病的處置規範不周延、孫姓空服員抵台後未獲得最適處理，及國定假日調移不明確等4大缺失。

至於孫姓空服員的死因，是否是工作相關疾病，因不再此次調查範圍內，勞動部已取得家屬同意，將函請健保署及相關醫院，取得就醫明細及病歷資料，將請職業醫學科醫師評估，後續視結果協助家屬向勞保局申請相關給付。

勞動部今(20)日由勞動部政務次長李健鴻、職安署署長林毓堂、勞動條件及就業平等司司長黃琦雅共同召開記者會，說明勞動部針對長榮航空孫姓空服員病逝事件，為了釐清事件經過、檢討現行法令是否有可精進之處的調查結果。

李健鴻表示，勞動部在10月13日至11月10日，針對當班客艙組員、孫員家屬、工會代表進行訪談，並針對長榮航空進行勞動檢查，調查重點聚焦於孫姓組員於 BR95、BR96 航班任務執勤情形與病程發展、相關人員的處置及長榮航空對於組員的勤惰管理，進行釐清，期望藉由不同視角還原事件經過。

根據勞動部發布的調查報告，確認長榮航空4大缺失：

1、長榮航空｢過度運用勤惰管理制度」已嚴重影響組員申請病假。職安署署長林毓堂指出，長榮航空透過將組員排班、排休與調班申請及個人績效，與病假申請緊密連結，形成一種高壓文化，造成大部分組員「幾乎不敢」請病假。

本案孫員即使已入住醫院治療，仍優先以「帶父親看病為由」請家庭照顧假，後於母親勸說下，才續請病假。確認長榮航空過度運用勤惰管理，已嚴重影響員工生病請病假的實質權益。

2、長榮航空對於組員於值勤期間突發疾病的緊急應對與處置作業規範不夠周詳且未能落實。包括未能及時啟動MedLink、未通報組員突發疾病之異常狀況、未能即時提供醫療支援介入、未詳定客艙組員手冊並落實依該客艙組員手冊實施管理及記錄

3、家屬及部分組員表達孫員抵台後處境未獲最適當處置，主要在孫員抵台後因身體嚴重不適，卻未呼叫傷患車(升降設備)、救護車，且未及時提供相關協助。

4、孫員的國定假日調移日期未確明。林毓堂表示，孫姓空服員於 114 年兒童節出勤，但長榮航空受檢時無法明確指出其兒童節調移後之確切期日為何，涉違反勞動基準法第 37 條，內政部所定紀念日節日應放假的規定。

李健鴻表示，針對此次的訪談及勞檢，勞動部將進行5項後續處理，除了修訂勞工請假規則及相關函釋緊，保障勞工病假權，針對長榮航空的緊急應對與處置不夠周詳且未能落實，後續由交通部⺠航局調查處理。孫員處境是否涉及職場霸凌(不法侵害)，要求⻑榮航空依法啟動疑似不法侵害事件調查；涉及違反勞動基準法第37條，後續由桃園勞檢處依行政程序處理。

