長榮空服員抱病值勤離世 勞動部調查：涉違勞基法

（中央社記者汪淑芬台北20日電）長榮航空孫姓空服員9月抱病上班，返台後離世。勞動部今天下午說明事件訪談與調查結果，勞動部做出4點結論，長榮航空無論制度或處置皆不當，其中過度運用勤惰管理。

勞動部做出的4項結論，首先是長榮航空過度運用勤惰管理制度，已嚴重影響組員申請病假；其次，長榮航空對組員於值勤期間突發疾病之緊急應對與處置作業不夠周詳且未能落實。

第3是勞動部認同家屬及部分組員表達孫姓空服員抵台後，處境未獲最適當的處置。

第4，勞動部發現，孫姓空服員的國定假日調移日期不明確，涉違反勞動基準法。（編輯：陳清芳）1141120