長榮空服員抱病執勤亡！座艙長遭拔管理職 工會：應尚非最終結果

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

長榮航空去年爆出空服員抱病執勤，返台送醫不治的憾事，而矛頭也指向座艙長，今(30)日長榮航空也公布懲處結果，對該名事務長記大過一次，並將職位調降兩級，解除管理職。對此，桃園市空服員職業工會也發三點聲明回應了。

桃園市空服員職業工會表示，長榮航空稍早在員工內網公佈一則懲處通知，針對孫姓空服員不敢請假、抱病服勤後過世一案，民航局114年10月即公開稱當班座艙長沒有即時通報異常事件、後續報告也沒有述及本案，明顯不符合標準作業程序，長榮航空遂依客艙組員管理辦法，懲處當班座艙長大過一支、降調兩級、停用員工機票一年，但不少集團同仁或社會大眾，均表達長榮航空懲處過輕、故意拖延等。

桃園市空服員職業工會指出 ，當班座艙長所涉違反工作規則之事項，不僅止於「未通報異常事件，不符合標準作業程序」，也包含疑似涉及職場霸凌，目前長榮航空所公布之懲處，只包含前者，職場霸凌的部分，依據勞動部和桃園市政府所定調查期限，長榮航空應在今年1月27日前完成職場霸凌調查，再依據職場霸凌調查結果再行懲處（或不懲處），故今日公布之懲處，應尚非最終結果。今日長榮航空理應完成職場霸凌調查，呼籲本案為社會重大案件，繫乎長榮航空之聲譽和社會期盼的公平正義，長榮航空現更應公布職場霸凌調查結果，以及後續懲處結果，給家屬、員工、社會大眾一個交代。

桃園市空服員職業工會續指，長榮航空昔日對網路言論涉及職場霸凌的員工，都主張勞動基準法第12條第1項第2款「對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或有重大侮辱之行為者。」迅速解雇，甚至藉此解雇工會幹部，被台北高等法院113年訴更一字第58號判決書，認定構成不當勞動行為，違反工會法。

然而，桃園市空服員職業工會指出，不論是114年10月孫姓空服員不敢請假而抱病服勤過世一案，或同年12月報載文姓機長在駕駛艙內痛毆機師一案，兩案職場霸凌的嚴重程度，對其他共同工作之勞工的暴行程度和直接傷害，都遠超過網路言論，但直接傷害愈嚴重的案件，長榮航空反而處理速度愈拖延，過程和結果也更不透明，嚴重影響長榮航空紀律的一致性，更不利員工和大眾對長榮航空的信賴，請長榮航空慎思。

最後，桃園市空服員職業工會表示，有關孫姓空服員家屬主張，當班座艙長所涉職場霸凌和延誤就醫的行為，應負起損害賠償責任，長榮航空作為雇主，也應負起連帶賠償責任，但到目前為止，當班座艙長和長榮航空均未正式道歉，相關賠償責任的協商也沒有完成，工會深為遺憾，現正協助孫姓空服員家屬提起刑、民事告訴，期盼社會大眾能繼續關注本案、關注長榮航空應負的社會責任，別讓公道和義理隨時間消散。

