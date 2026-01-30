長榮空服員抱病執勤猝逝懲處出爐！ 工會籲公布職場霸凌調查、負起連帶賠償責任

去年的空服員猝死案，長榮航空今日公布懲處。（本刊資料照）

去年10月長榮航空一名34歲孫姓空服員，因為不敢請假抱病值勤，返台10多天後不幸猝逝。今（30日）長榮航空在員工內網公布懲處通知，當班座艙長記大過1支、降調2級，並停用員工機票1年。桃園市空服員職業工會則呼籲長榮主動公布職場霸凌調查結果，並與當班座艙長公開正式道歉，強調正協助空服員家屬提起訴訟，盼社會持續關注此案，讓長榮應負起身為雇主的連帶賠償責任。

根據長榮航空內部公告，座艙長記大過1支，職位降調2級，並停止其與家屬優待機票、聯航員工折扣等機票福利1年。理由是未依標準作業程序主動通報異常事件，勤務結束後也未記載於事務長飛行報告。

長榮表示，對於飛航作業安全、組員健康及管理責任一向高度重視，任何違規事件發生後，即依內部規定與程序，提報公司人事評議委員會審議，全面檢視人員執勤流程及主管職責履行情形，並依調查結果作出相應處置。

經人評會決議，本案空服員於執行職務期間，未能確實依標準作業流程（SOP）履行主管職責，經判定其於領導及管理職務上有明確缺失，並認定不適任管理職務，已依規定予以連降2級，調整為非管理職之處分，未來不再負責相關管理工作，並依相關規定予以記大過1次。

長榮強調，將持續強化管理制度、教育訓練及督導機制，確保各級人員確實落實作業規範，並致力於維護全體組員之工作安全與專業環境。

不過桃園市空服員職業工會指出，長榮目前對座艙長的懲處，僅止於其「未通報異常事件，不符合標準作業程序」等違反工作規則事項，不包含座艙長涉及對孫姓空服員職場霸凌的部分。公會呼籲，長榮應主動公布職場霸凌調查結果及後續懲處，給社會大眾一個交代。

其次，長榮過去對網路言論涉及職場霸凌的員工，都主張《勞動基準法》第12條第1項第2款迅速解雇，甚至藉此解雇工會幹部，曾被台北高等法院認定構成不當勞動行為，違反《工會法》。工會批評長榮先前處理職場霸凌的過程與結果，都不夠透明，盼長榮慎思。

最後，孫姓空服員家屬主張，當班座艙長所涉職場霸凌和延誤就醫，應負起損害賠償責任。工會認為，長榮作為雇主，也應負起連帶賠償責任，然到目前為止，當班座艙長和長榮均未正式道歉，相關賠償責任的協商也沒完成，工會深為遺憾，現正協助孫姓空服員家屬提起刑、民事告訴，期盼社會大眾能繼續關注本案、關注長榮應負的社會責任，別讓公道和義理隨時間消散。

