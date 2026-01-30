長榮空服員抱病執勤猝逝！座艙長遭記大過降2級、拔管理職 工會轟懲處過輕

長榮航空一名34歲孫姓空服員去年10月因抱病執勤猝逝，工會成員以標語、白玫瑰悼念。資料照。李政龍攝



長榮航空一名34歲孫姓空服員去年10月因抱病執勤，從義大利米蘭飛返台灣後16天不治，長榮啟動內部調查認定後艙事務長應變不足，今（30）在員工內網發布懲處，當班座艙長大過一支、降調兩級拔管理職，並停用員工機票一年。桃園市空服員職業工會稍早發聲明怒轟長榮懲處過輕、故意拖延，且當班座艙長和長榮航空迄今均未正式道歉，相關賠償責任的協商也沒有完成，喊話長榮航空身為雇主應負起連帶賠償責任，並將協助孫姓空服員家屬提起刑、民事訴訟。

桃園市空服員職業工會今發布新聞稿指出，長榮航空稍早在員工內網公佈一則懲處通知，係針對孫姓空服員不敢請假、抱病服勤後過世一案，民航局114年10月即公開稱當班座艙長沒有即時通報異常事件、後續報告也沒有述及本案，明顯不符合標準作業程序，長榮航空遂依客艙組員管理辦法，懲處當班座艙長大過一支、降調兩級、停用員工機票一年。

工會表示，不少集團同仁或社會大眾，均表達長榮航空懲處過輕、故意拖延等，因此特發3點聲明：

第一、當班座艙長所涉違反工作規則之事項，不僅止於「未通報異常事件，不符合標準作業程序」，也包含疑似對孫姓空服員為職場霸凌。目前長榮航空所公布之懲處，只包含前者，職場霸凌的部分，依據勞動部和桃園市政府所定調查期限，長榮航空應在115年1月27日前完成職場霸凌調查，而後再依據職場霸凌調查結果再行懲處（或不懲處）。故今日（1月30日）公布之懲處，應尚非最終結果。

工會質疑，現已為1月30日，長榮航空理應完成職場霸凌調查，桃園市空服員職業工會呼籲，本案為社會重大案件，繫乎長榮航空之聲譽和社會期盼的公平正義，長榮航空現更應公布職場霸凌調查結果，以及後續懲處結果，給家屬、給員工、給社會大眾一個交代。

工會並指出，第二、長榮航空昔日對網路言論涉及職場霸凌的員工，都主張勞動基準法第12條第1項第2款：「對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或有重大侮辱之行為者。」迅速解雇，甚至藉此解雇工會幹部，被臺北高等法院113年訴更一字第58號判決書，認定構成不當勞動行為，違反工會法。

然而不論是114年10月孫姓空服員不敢請假而抱病服勤後過世一案，或114年12月報載文姓機長在駕駛艙內痛毆機師一案，兩案職場霸凌的嚴重程度，對其他共同工作之勞工的暴行程度和直接傷害，都遠超過網路言論，然而直接傷害愈嚴重的案件，反而長榮航空處理速度愈拖延，處理過程和結果也更不透明，嚴重影響長榮航空紀律的一致性，更不利員工和大眾對長榮航空的信賴，請長榮航空慎思。

工會續指，第三，有關孫姓空服員家屬主張，當班座艙長所涉職場霸凌和延誤就醫的行為，應負起損害賠償責任，長榮航空作為雇主，也應負起連帶賠償責任，然到目前為止，當班座艙長和長榮航空均未正式道歉，相關賠償責任的協商也沒有完成，工會深為遺憾，現正協助孫姓空服員家屬提起刑、民事告訴，期盼社會大眾能繼續關注本案、關注長榮航空應負的社會責任，別讓公道和義理隨時間消散。

