長榮空服員抱病執勤離世2個月 父長文控高層「一再說謊」：不是做人的義理

長榮航空一名34歲孫姓空服員今年10月因抱病執勤，從義大利米蘭飛返台灣後16天不治，長榮啟動內部調查認定後艙事務長應變不足，並表示將增加空服員請病假裕度。然而，孫姓空服員父親今（19日）透過桃園市空服員職業工會發出聲明稿，痛斥長榮高層稱「取得家屬諒解」、「全力協助家屬」等說法全是謊言，要求公司應讓工會介入調查，且安排高層來與家屬談，喊話：「請長榮航空給我們一個公道」。

桃園市空服員職業工會今代轉孫姓空服員父親親自署名的聲明稿，孫父在一開頭說：「我的女兒已經走了兩個月」，他談到，看著女兒一路長大到考上空服員，他一直以為長榮航空是間體面的公司，沒想到直到看到女兒躺進醫院，都還在害怕請假、害怕被罰，才知道原來她竟然過著什麼日子。

孫父難過地說，女兒走了兩個月了，長榮航空不停說會積極檢討、會全力協助家屬，可是連派一個高層來家裡慰問都沒有，他直言：「難道我的女兒因為你們的制度缺失、因為你們的職場霸凌，人就這樣沒了，也不值得你們高層花一點時間嗎？」甚至，長榮副總還在記者會說「取得家屬諒解」，他質疑：「我們真的不懂，你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？」

孫父並指出，長榮航空説「全力協助家屬的需要」，但只是寄信給家屬，通知可以來申請喪葬補助，他強調：「這不是做人的義理」，「我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了」。他在聲明最後說，家屬的需要很簡單，請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡跟我們談，「請長榮航空給我們一個公道」。

孫姓空服員家屬聲明稿。桃園市空服員職業工會提供

