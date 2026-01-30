長榮空服員抱病服勤離世 座艙長記大過、拔管理職

（中央社記者黃巧雯、吳欣紜台北30日電）長榮1名空服員抱病服勤返台後離世，長榮航空以座艙長未即時通報異常事件等，予記大過及拔管理職。空服員工會則表示，座艙長疑似職場霸凌，長榮航空應公布調查結果。

長榮航空孫姓空服員去年9月抱病執行台灣往返米蘭的航班任務，期間健康狀況急劇惡化，返台於10月10日不幸過世。

長榮航空今天透過文字回應指出，違規事件發生後，即依內部規定與程序，提報公司人事評議委員會審議，全面檢視人員執勤流程及主管職責履行情形，並依調查結果作出相應處置。

長榮航空指出，當班座艙長在執行職務期間，未能確實依標準作業流程履行主管職責，經判定其於領導及管理職務上有明確缺失，並認定不適任管理職務，已依規定予以連降2級、調整為非管理職處分，未來不再負責相關管理工作，並依相關規定予以記大過1次。

對此，桃園市空服員職業工會發布聲明指出，長榮航空座艙長所涉違反工作規則事項不僅止於「未通報異常事件、不符合標準作業程序」，也包含疑似對孫姓空服員職場霸凌，但目前長榮航空所公布懲處不包含職場霸凌的部分。

空服員工會表示，依據勞動部和桃園市政府所定調查期限，長榮航空應在27日前完成職場霸凌調查，後續再依職場霸凌調查結果，再行懲處或不懲處；因此，今天公布的懲處，應尚非最終結果。

空服員工會呼籲，長榮航空理應完成職場霸凌調查，此案為社會重大案件，繫乎長榮航空聲譽和社會期盼的公平正義，應公布職場霸凌調查及後續懲處結果，給家屬、員工和社會大眾一個交代。

此外，空服員工會說，孫姓空服員家屬主張，當班座艙長所涉職場霸凌和延誤就醫行為，應負起損害賠償責任，長榮航空作為雇主，也應負起連帶賠償責任；但目前為止，座艙長和長榮航空都未正式道歉，相關賠償責任協商也沒有完成。現正協助孫姓空服員家屬提起刑、民事告訴。（編輯：吳素柔）1150130