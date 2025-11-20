長榮空服員案 洪申翰：保障勞工病假權 一年不超過10天雇主不得不利對待
長榮空服抱病上班返台後離世，引發社會關注。勞動部長洪申翰今天（20日）表示，勞動部經過討論後，將強化病假的法制保障，如果一年內勞工請病假沒有超過10天，雇主不得做不利對待，希望保障勞工的病假權。
長榮航空一名空服員日前抱病服勤，返台後離世，外界關注勞動部調查進度，以及是否會精進法制面保障。
洪申翰今天在立法院受訪表示，勞動部下午將召開記者會詳細說明相關進展，不過從組員訪談中可清楚看到長榮航空的確過度使用考核管理制度，讓需要請病假的組員認知到如果請病假，會遭受不利對待，甚至像是懲罰，導致員工該請病假休息卻不敢請病假，只能抱病出勤的狀況發生。
洪申翰認為，公司過度使用管理制度的做法和文化已經威脅員工健康權利，因此勞動部認為，針對勞工請病假的權利，應該給予一定程度法制化的保障。
勞動部召集勞雇團體與相關專家學者討論諮詢後，洪申翰表示，將於勞工的請假規則中明訂勞工請病假，一年內若沒有超過10天，雇主不得做不利對待，希望保障勞工的病假權。
洪申翰並指出，勞動部認為，不管勞工請幾天病假，雇主考核應以勞工的工作能力、工作態度，也包括實際的績效綜合考量，而不得以病假天數作為唯一的考量；希望透過制度修訂，讓勞工的健康權得到更優先重視，因為勞工健康是企業永續經營最重要的資產。
媒體追問，如果雇主未遵守會有什麼罰則，洪申翰表示，勞動部是以法規保障病假權，所以如果雇主沒有遵守，會被開罰。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
空服員抱病值勤離世 勞動部推新制 病假未滿10天不得不利對待
長榮航空一名空服員抱病上班後不幸離世，引發社會各界關注「病假權入法」議題。勞動部長洪申翰今天(20日)出席立法院經濟委員會前受訪表示，勞動部將修訂請假規則，凡勞工1年內請病假未滿10天，雇主不得做不利對待，否則將開罰。 勞動部20日下午將舉行「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果與強化病假權保障新措施」結果說明會，勞動部長洪申翰上午出席立法院經濟委員會前受訪時透露，在訪談多位長榮航空組員後，發現長榮航確實過度使用考核制度，組員若請病假，會遭受諸多不利待遇，導致員工想請病假休息卻不敢請，只能抱病出勤。 因此，勞動部將修訂請假規則，凡勞工1年內請病假未滿10天，雇主不得做不利對待，否則將開罰。他說：『(原音)我們會在勞工的請假規則中來明定，勞工如果請病假，1年內如果沒有超過10天，雇主不得做不利的對待，我們希望用這個方法來一定程度的保障勞工的病假權。』 洪申翰強調，不管勞工請幾天病假，雇主的考核都應該以勞工的工作能力、工作態度、實際績效來做綜合考量，不得以病假的天數作為唯一考量，他期盼勞工的健康權能得到更優先的重視，並強調勞工的健康應該是企業永續經營最重要的資產。(編輯：宋皖媛)中央廣播電台 ・ 2 小時前
看病忘記騎回家！老婦機車失蹤急報案 警調行車軌跡化解烏龍
桃園市大園區一名70歲的郭姓老婦，今(20)日上午9時騎車到大園敏盛醫院回診，結束後卻走路回家忘了將車騎走，要再次出門時發現車輛不見以為遭竊，急忙到派出所報案。警方隨即利用車牌號碼查詢行車軌跡，順利在路邊停車格找到被遺忘的機車，迅速偵破這起烏龍竊案。 大園分局表示，郭姓老婦於今日上午至桃園電子報 ・ 1 小時前
房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰
社會中心／綜合報導台南知名房仲品牌旗下店家，一名男副店長傳出偷吃女業務小三。2人曖昧對話被擔任秘書的妻子發現後，她崩潰提告，向小三求償百萬元。如今法院判決書曝光，也讓偷吃男女的私密對話，如「人家是1週3次，你1週6次」等內容曝光。法院審理後，判決小三應賠償20萬元，可上訴。民視 ・ 1 小時前
早安慈濟情│楠西震後重建 鋼構預鑄重建安穩居
早安慈濟情，帶您到台南楠西，今年農曆年前一場規模6.4強震，造成台南楠西一半房屋受災，慈濟基金會援建大愛福利園區之外，也在原地重建6座預鑄安心屋，協助受災戶重建家園，接下來把時間交給吳意萱和鄭瑞萍...大愛電視 ・ 5 小時前
週六小雪！「4生肖」恐小病不斷 命理師揭開運養生祕方
星期六（11月22日）將迎來二十四節氣中的「小雪」，命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，小雪時節飲食應選擇滋陰潛陽及溫補性食材，注意防寒，早睡早起，避免長時間待在室內；生肖屬鼠、蛇、猴、狗者需注意健康，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
月世界附近又見垃圾山！同樣來自台南 高雄環保局研判：同犯罪集團所為
高雄市燕巢月世界日前才剛清完一處5層樓垃圾山，沒想到附近田寮區高41線道又被人發現類似傾倒手法的垃圾山，高雄市環保局除了派出機具、人力清理外，破袋檢查發現該批垃圾也來自台南，研判是同個犯罪集團所為，已報請橋頭地檢署偵辦。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
嘴巴長皰疹不只是免疫差！醫揭「大腦未來風險」 曝5建議：讓身體語言變保護行動
嘴角的小水泡，與大腦退化暗藏祕密連結？基因醫師張家銘近日表示，在門診裡，他常聽到這樣的話，「張醫師，我嘴巴最近又長皰疹了，是不是太累了？」大家對唇皰疹的印象大多還停留在壓力太大、熬夜太多、免疫差等表層原因，但其實小小的皰疹，背後可能是在提醒「大腦未來的風險」。鏡報 ・ 22 小時前
中壢9旬翁深夜牽腳踏車徘徊 警耐心溝通查身分
桃園市中壢區一名95歲張姓老翁日前於晚間9時許，牽著腳踏車在龍昌路某超商外徘徊許久，熱心店員見狀向中壢警分局報案求助。由於老翁患有失智症、重聽，且鄉音較重，身上又沒有帶證件，警方仍耐心與他溝通，得知其姓名後，運用警政系統交叉比對，總算確認老翁的身分、與家屬聯繫，幫助老翁平安返家。 龍興桃園電子報 ・ 1 小時前
父親確診阿茲海默症 克里斯漢斯沃帶他重遊舊地
來自澳洲的影星克里斯漢斯沃，曾在拍攝實境冒險節目《克里斯漢斯沃的極限挑戰》（Limitless with Chris Hemsworth），檢測發現自己有遺傳到家族阿茲海默症的基因、發病機率比別人高。如今父親確認罹患早期的阿茲海默症，他決定帶著父親重遊舊地，完成實境旅遊節目《克里斯漢斯沃：與父親的騎行之旅》（Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember）。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
長榮航勤員工陳情工會大會違法 桃市勞動局：已發函工會停開
長榮航勤勞方連線今上午在桃園市產業總工會、長榮航空企業工會陪同下到桃園市政府陳情，認為長勤工會一再違法侵害會員權益和基層員工權益，市府應依工會法第43條停權長勤工會，命長勤工會停止24日的會員大會和理、監事改選；市府勞動局長李賢祥表示，勞動局已發函要求工會限期改善停權程序，並停止24日之會員大會。自由時報 ・ 58 分鐘前
影／鄧紫棋現身《英雄聯盟》世界賽冠軍戰表演 全開麥真唱：壓力大進休息室秒哭
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤2025《英雄聯盟》世界賽在11月9日正式結束，決賽開幕表演由鄧紫棋演唱今年的主題曲〈Sacrifice〉。鄧紫棋16日晚上直播時，她談...FTNN新聞網 ・ 30 分鐘前
吳子嘉謗陳時中A疫苗1億美元判賠200萬 最高院發回更審
美麗島電子報董事長吳子嘉前年公開指稱政府採購BNT疫苗貪污，時任衛福部長陳時中採購疫苗Ａ了1億美元，陳時中認為吳子嘉虛構情節，侵害其名譽，提民事訴訟求償1000萬元，台北地院一審判吳應賠300元，高等法院二審今年4月改判吳應賠償陳200萬元；最高法院今認為，二審未說明吳子嘉是「故意」還是「過失」侵權自由時報 ・ 52 分鐘前
撿到提款卡6小時爽提18萬元 貪財男子下場曝光
南投縣毛姓男子行經郵局門口，發現地上有張提款卡，卡套內還放寫有密碼的紙條，他依密碼順利領出4萬元，隨即瘋狂到5家超商各領2萬元，過凌晨0點再到郵局提領4萬元，6小時內爽提18萬元，南投地院法官以非法由自動付款設備取財罪名判刑8月，因他開始分期償還失主損失，宣告緩刑3年。自由時報 ・ 1 小時前
日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」
日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
新北環保局揭VLR成果 侯友宜：從日常落實永續發展
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市政府於昨（19）日發布《2025年新北市永續發展目標地方自願檢視報告》（VLR），呼應第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）。市長侯友宜與多位永續夥伴、健康城市及永續發展委員會成員共同出席，呈現公私協力在城市永續推動上的累積成果。 侯友宜表示，本次報告延續2019年「宜居城市」與2021年「新常態」的框架，2...匯流新聞網 ・ 1 小時前
氣溫驟降！彰化48小時93人身體不適急診 5人心跳驟停
連兩天低溫氣溫變化巨大，心血管疾病高風險族群當心！彰化縣在短短48小時內有71人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有5人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，醫師呼籲冬天早晨與夜間氣溫降低，民眾應注意禦寒。彰化縣消防局統計，11月18凌晨零點到20日早上8點，短短48小時內，全縣就有9自由時報 ・ 1 小時前
詐團行騙施壓家人不得旁聽 老翁險失金逾440萬元
（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市72歲廖姓老翁昨天在家中接獲詐騙集團來電，宣稱調查刑案，要求提供帳戶等資訊，更施壓不得讓家人旁聽，警方趕到後，對方立刻掛斷電話，讓老翁保住逾新台幣440萬元積蓄。中央社 ・ 1 小時前
女房仲激戰主管「一週六次」 還嬌喊：你量體重會變瘦
女房仲激戰主管「一週六次」 還嬌喊：你量體重會變瘦EBC東森新聞 ・ 1 小時前
機車蛇行「猛撞警車」還肇逃 被逮辯稱：臉抽筋
高雄市近日發生兩起機車事故，一名男子凌晨騎車撞警車逃逸，竟辯稱是因「臉部痙攣」；另一女騎士酒後駕車，與他人相撞雙雙受傷。警方表示，肇事逃逸將處以新臺幣1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月；酒駕女騎士則將因公共危險罪被移送法辦。騎車安全須謹慎，切勿酒駕肇事！TVBS新聞網 ・ 58 分鐘前
影／長榮航空幼苗計畫 運動陪伴彰化家扶孩子勇敢茁壯
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】長榮航空落實「從運動出發，勇敢逐夢」的理念，秉持以運動啟發孩子自信、團隊合互傳媒 ・ 3 小時前