長榮空服員案 洪申翰：保障勞工病假權 一年不超過10天雇主不得不利對待

長榮空服抱病上班返台後離世，引發社會關注。勞動部長洪申翰今天（20日）表示，勞動部經過討論後，將強化病假的法制保障，如果一年內勞工請病假沒有超過10天，雇主不得做不利對待，希望保障勞工的病假權。

勞動部長洪申翰（前）20日在立法院表示，勞動部經過討論後，將強化病假的法制保障，如果一年內勞工請病假沒有超過10天，雇主不得做不利對待。（中央社）

長榮航空一名空服員日前抱病服勤，返台後離世，外界關注勞動部調查進度，以及是否會精進法制面保障。

洪申翰今天在立法院受訪表示，勞動部下午將召開記者會詳細說明相關進展，不過從組員訪談中可清楚看到長榮航空的確過度使用考核管理制度，讓需要請病假的組員認知到如果請病假，會遭受不利對待，甚至像是懲罰，導致員工該請病假休息卻不敢請病假，只能抱病出勤的狀況發生。

洪申翰認為，公司過度使用管理制度的做法和文化已經威脅員工健康權利，因此勞動部認為，針對勞工請病假的權利，應該給予一定程度法制化的保障。

勞動部召集勞雇團體與相關專家學者討論諮詢後，洪申翰表示，將於勞工的請假規則中明訂勞工請病假，一年內若沒有超過10天，雇主不得做不利對待，希望保障勞工的病假權。

洪申翰並指出，勞動部認為，不管勞工請幾天病假，雇主考核應以勞工的工作能力、工作態度，也包括實際的績效綜合考量，而不得以病假天數作為唯一的考量；希望透過制度修訂，讓勞工的健康權得到更優先重視，因為勞工健康是企業永續經營最重要的資產。

媒體追問，如果雇主未遵守會有什麼罰則，洪申翰表示，勞動部是以法規保障病假權，所以如果雇主沒有遵守，會被開罰。

（責任主編：莊儱宇）