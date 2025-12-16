長榮空服員猝死！工會質疑業者無誠意道歉及賠償 公司回應了

即時中心／林韋慈報導

長榮航空一名孫姓空服員疑似因身體不適未敢請假，勤務結束後就醫住院仍不幸離世，引發外界關注，也讓勞動部關注空服員權益。桃園市空服員職業工會今（16）日指出，長榮航空多次拒絕與家屬協商賠償，強調不要「昨天公祭、今天忘記」。

工會表示，孫姓空服員家屬至今仍未收到長榮航空及當班楊姓座艙長具誠意的道歉或合理賠償方案。家屬多次澄清，公司對外聲稱「已獲家屬諒解」並不屬實，並委託工會協助，希望與公司展開協商。

為此，工會今日召開記者會提出兩項訴求：一是開放工會參與本案職場霸凌調查，以確保調查公正與透明；二是要求長榮航空儘速與家屬重啟協商，妥善處理賠償事宜。工會並強調，制度或許因一條生命而被迫改善，但承受失去至親之痛的家屬，卻仍未被妥善接住。

長榮航空則對此回應，表示自事件發生以來，已積極調查事件始末並落實各項改善措施；針對勞動部調查報告提及的職場霸凌問題，相關調查已依程序進行中。孫姓空服員撫恤事宜一直與家屬保持聯繫，除表達慰問外，也轉交同仁對其的懷念卡片；日前亦寄發撫恤金與喪葬補助費用申請書，等待家屬回覆款項交付方式。





