長榮空服員猝逝！座艙長懲處出爐「記大過、降調兩級」 工會回應了

記者鄭玉如／台北報導

孫姓空服員抱病執勤病逝，長榮懲處座艙長因未通報異常，大過一支、降調兩級、停用員工機票一年。工會質疑過輕，指涉職場霸凌未查清，將協助家屬提告。（圖／長榮航空提供）

2025年長榮航空一名孫姓空服員抱病執勤，返台16天後病逝。桃園市空服員職業工會今（30）日表示，長榮航空稍早公布當班座艙長的懲處，由於未即時通報異常事件，且後續報告沒有述及本案，遭大過一支、降調兩級、停用員工機票一年。

桃園市空服員職業工會指出，針對孫姓空服員抱病執勤後過世一案，長榮航空在員工內網公布懲處通知，當班座艙長沒有即時通報異常事件，後續報告也未提及本案，不符合標準作業程序，依客艙組員管理辦法，大過一支、降調兩級、停用員工機票一年。

桃園市空服員職業工會表示，不少集團同仁或社會大眾，都表達長榮航空懲處過輕、故意拖延等，對此發出聲明，首先是當班座艙長所涉違反工作規則的事項，不僅是「未通報異常事件，不符合標準作業程序」，也包含疑似對孫姓空服員職場霸凌。

目前長榮航空所公布的懲處，只包含前者，職場霸凌的部分，依據勞動部和桃園市政府所定調查期限，長榮航空應在115年1月27日前完成職場霸凌調查，而後再依據職場霸凌調查結果再行懲處（或不懲處）。故今日公布的懲處，應尚非最終結果。

桃園市空服員職業工會呼籲，本案為社會重大案件，關乎長榮航空的聲譽與社會期盼的公平正義，長榮航空現更應公布職場霸凌調查結果，及後續懲處結果，給家屬、員工、社會大眾一個交代。

最後，針對孫姓空服員家屬主張，當班座艙長涉及職場霸凌及延誤就醫，應負損害賠償責任，長榮航空身為雇主也應負連帶賠償責任。然而，截至目前，當班座艙長與長榮航空均未正式道歉，相關賠償責任的協商也尚未完成，本會對此深感遺憾。現正協助孫姓空服員家屬提起刑、民事告訴，期盼社會大眾持續關注。

