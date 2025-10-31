長榮空服員猝逝！請假爭議有解？工會：勞資協商達「3大共識」

長榮航空孫姓空服員抱病執勤後猝逝，民航局要求公司必須與工會進行勞資協商。 圖：取自長榮航空企業工會臉書

[Newtalk新聞] 長榮航空孫姓空服員抱病執勤後猝逝，意外爆出長榮航空內部請假制度的瑕疵，引起軒然大波，民航局也要求公司必須與工會進行勞資協商，對此，長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會今(31)日發聯合聲明表示，目前與公司達成3大共識，包含取消旺日請假扣分、每年前3天病假不扣考績等，11月14日也會赴民航局陳情，爭取將勞動狀況和重大勞資爭議納入航權審查。

長榮空服員抱病執勤猝逝後，公司被民航局要求與工會進行勞資協商，協調請假制度，對此，長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會今發聯合聲明表示，長榮航空稍早由人事協理彭博洲、空服協理楊秀慧，和長榮航空企業工會理事長曲佳雲、監事會召集人李瀅，會面協商空服員考績標準和選、調班規範。

經桃園市空服員職業工會和長榮航空企業工會發起白玫瑰運動「生命無價，請假無罪」將近3個禮拜，長榮航空終於有階段性改善的具體方案：每年度前3天病假，不扣考績，也不計入3個月3天選班、選假、調班資格；取消空服員於旺日、旺旺日請假會加重扣分的規定；空服員於表定特定日期請假會直接禁止3個月選班、選假、調班資格，將改為只有旺旺日（跨年和農曆春節）才禁止3個月選班、選假、調班資格。

工會強調，主張保障病假天數應再提高，且特休應取消所有不利待遇，無論預排申請或臨時申請，但長榮航空均以營運考量暫未同意，如日後勞動部修法保障病假天數超過3天，以及強化特休的保障時，將一併隨修法調整。

其次，工會表示，為避免重蹈覆轍，保護更多航空從業人員，將邀集各大航空業工會，11月14日上午10點共赴民航局陳情，促請民航局將勞動狀況和重大勞資爭議納入航權審查，以行政手段進行實質監管，同時應修改《民用航空器飛航作業管理規則》，確保空勤人員的工時、休時合理不過勞。

