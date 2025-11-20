長榮空服員病故案調查出爐 勞動部推「四大病假保障」估明年上路

今年9月，長榮航空一名孫姓空服員在執勤返台後身體不適就醫，最終於10月10日不幸病逝，引發社會關注。勞動部今（20）日召開記者會，公布此事件的訪談與調查結果，並提出「四大病假保障」制度，估計明年1月1日上路。

勞動部政務次長李建宏表示，本案凸顯空勤組員抱病執勤、事件處置及病假權保障不足等問題。事件曝光後，勞動部已於10月13日責成職業安全衛生署會同桃園市勞檢處成立調查小組，展開訪談與勞檢，並於11月10日召開「研議勞工病假權保障」諮詢會議，廣泛蒐集各界意見。

廣告 廣告

勞動部職業安全衛生署林毓堂署長指出，調查期間共完成七次訪談與勞檢，包含11名客艙組員、孫員家屬、工會及公司，並全程採隔離訪談、錄音與逐字記錄。

全案訪談與調查歷程。圖／勞動部提供

「四大結論」揭露長榮航空病假與應變制度缺失

經調查，勞動部得出四大結論：第一，長榮航空過度運用勤惰管理制度，嚴重影響組員申請病假意願。公司將病假與排班、休假申請、調班排序及績效評分緊密連動，三個月內病假超過三天就喪失相關申請權，且請病假會影響年終獎金與升遷，導致組員多以生理假或家庭照顧假替代，甚至抱病上班。

第二，組員執勤期間突發疾病的應變機制不足且未落實。孫員返程班機病況惡化時，依規可啟動MedLink進行專業評估，但因事務長認為不需看醫生而未啟動，多數組員也誤以為MedLink僅供乘客使用，造成孫員未能及時解除勤務與就醫。

第三，孫員落地後未獲得適當協助。組員及孫員曾表明需升降機與救護車，但未獲協助，下機時需兩位組員扶助，回到機門後才提供輪椅，家屬或室友協助也遭拒，顯示公司可提供的協助未完全落實。

第四，事件涉及違反勞基法第37條（國定假日調移不明確）。孫員於4月4日兒童節出勤，公司卻無法明確指出調移後的休假日期，已構成違法。

「四大結論」揭露長榮航空病假與應變制度缺失。圖／勞動部提供

勞動部推「四大病假保障」估明天1月1日上路

針對調查結果，勞動部將依此推動制度改善。勞動部提出四大病假保障，（一）是勞工一年內請病假不超過10天，不得因此遭不利處分；（二）舉證責任由僱主負擔，若勞工主張因病假遭不利，僱主需證明與病假無關；（三）考核不得以病假天數為唯一標準，應以工作能力、態度與實際績效為依據；（四）是全勤獎金扣除應符合比例原則，避免勞工因損失獎金而不敢請假。目前「四大病假保障」正在法制作業中，估計於明年1月1日上路。

勞動部推「四大病假保障」。圖／勞動部提供

此外，勞動部也將持續函請民航局調查組員突發疾病處置機制是否落實，啟動職場不法侵害調查程序，並對違反勞基法部分移請桃園市政府裁處。同時，對僱主提醒三點，違反修法規定可處2至100萬元罰鍰，扣全勤獎金須符合比例原則，考核不得濫用管理權。

勞動部呼籲雇主勿觸法。圖／勞動部提供

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

台灣2024年總工時2030小時排世界第5 電子零組件年工時各產業最高

無薪假人數下半年首降！勞動部公布最新數據 訂單回穩帶動減少212人

立榮航空明文公告「藍牙耳機」禁托運 長榮、虎航也禁