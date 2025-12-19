長榮空服員病逝2個月 撫恤金因行政作業尚未給付

長榮航空總經理孫嘉明表示，「我要在此向孫小姐的家屬，以及社會大眾表達我們最深的歉意。」

10月17日，長榮航空一級主管開記者會鞠躬致歉，承諾全力協助家屬，並說取得家屬諒解，如今，家屬孫爸爸具名發出公開聲明，向長榮喊話，我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了。

直言女兒因制度缺失、職場霸凌，人就這樣沒了，也不值得高層花一點時間嗎？所謂的全力協助只是寄信說可以來申請喪葬補助，這不是做人的義理。要求工司讓工會參與調查，並請公司派高層來家裡談，要一個公道。

廣告 廣告

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱指出，「家屬就是告訴我們說，這兩個月以來，公司完全沒有派任何一個高層到他們家裡去慰問，這種事情不要用什麼電話或是e-mail來解決，這真的是很沒有誠意的做法。」

長榮航空回應，有關孫姓空服員後續的撫卹事宜，公司已完成撫卹金審核作業，並正式函送家屬，對家屬其他訴求，要等相關主管機關進一步進行工作相關疾病的專業評估；將會安排拜訪家屬，表達關懷並了需求。而職場霸凌調查目前也在進行中。桃園市勞動局表示，經查長榮航空是在11月24日，啟動了疑似職務不法侵害事件調查程序。

桃園市勞動局一般檢查科科長林雅文回應，「為確保程序公正，本處已求要應於兩個月內完成調查，呼籲調查過程依指引規範，宜有勞工代表參與，後續如發現該公司有未依勞動部所訂指引程序辦理時，將依法處理。」

桃園市勞動局也致電長榮航空公司，確認撫卹金因行政作業確實尚未給付，勞動局要求公司應主動積極與家屬聯繫，來辦理相關給付事宜。