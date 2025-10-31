長榮空服員考評標準大調整 全年病假17天績效仍可加分
長榮航空今公布空服員年度績效評核標準，放寬請假規定，並同步放寬「選班、選假、調班」取得資格，未來符合比例空服員超過9成，同時確保空服員「在安全、健康狀態下執勤」精進措施已在10月逐步落實。長榮航空強調，會持續傾聽空服員意見，盼兼顧航班穩定與員工福祉，打造更健康、平衡的工作環境。
長榮航空表示，今日發布空服員「2026 年度績效評核標準」，放寬病假規定，全年病假日數 17 天，仍得加績效分數 1 分；全年病假 16 天則加 2 分，以此類推，最高可加 15 分。此修改方向落實長榮航空先前宣示考評制度「增加空服員病假裕度」的承諾，減低空服員請病假的顧慮。
同時，長榮航空聽取相關意見，重新調整「2026年度績效評核標準」計分模式，取消考核「空服員是否依班表出勤」的項目，降低請假本身對個人考績之影響程度。
另外，空服員在旺日、旺旺日（跨年和農曆春節）請假，雖可能對公司航班調度安排產生重大影響，但長榮航空此次一併取消加重扣分，藉此減輕空服員請假壓力。
除了考評之外，長榮航空說明，也同步放寬「選班、選假、調班」等福利的取得資格，在各方面都降低空服員請假之疑慮。本公司原本符合「選班、選假、調班」條件的空服員就高達 9 成，在放寬後，預期符合相關條件的空服員比例將再增長。
長榮航空為確保空服員「在健康狀態下執勤」，避免空服員強忍不適執勤之情況發生，相關精進措施已陸續在 10 月份落實。
長榮航空先前承諾，將強化未來事務長及副事務長機上即時解除空服員任務的機制，當事務長和副事務長確認空服員不適合服勤時，應即時解除任務並通報給報到中心，安排該員以乘客方式返台，公司也將加發缺員津貼予同班機其他空服員。本公司已落實此機制，且近期已有援用此機制之案例，以確保機上空服員皆在安全、健康狀態下執勤。
針對協助空服員外站就醫一事，過往外站聯絡資訊僅掌握在機長與事務長手上，針對調查過程中，多名空服員反映，希望公司能夠提供站主任聯絡資訊，以利聯繫就醫事宜，長榮航空各外站已陸續對飛抵當地的空服員提供相關資訊，並已有空服員利用該資訊，在外站聯繫站主任就醫之案例。
此外，長榮航空要求所有負責領導後艙事務之事務長、副事務長應加強對於異常狀況之應變與通報執行能力，並應確實掌握機上醫療資源及諮詢機制的啟動和通報流程。相關加強內容已設計至下一次的複訓課程之中，確保所有事務長、副事務長掌握正確流程。
長榮航空強調，未來會持續傾聽空服員意見，期盼能兼顧「航班穩定」與「員工福祉」，打造更健康、平衡的工作環境。
