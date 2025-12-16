長榮空服員過勞病逝？工會怒控「昨天公祭今天忘記」 籲重啟協商

桃園市空服員職業工會16日前往長榮航空公司門口抗議，手持標語高喊「昨天公祭，今天忘記」，要求公司正視空服員病逝事件與制度責任。（姜霏攝）

桃園市空服員職業工會16日前往長榮航空公司門口抗議，手持標語高喊「昨天公祭，今天忘記」，要求公司正視空服員病逝事件與制度責任。（姜霏攝）

長榮航空34歲孫姓空服員執勤返台後僅16天病逝，疑似長期承受嚴重職場霸凌，勞動部於11月20日公布調查報告，明確指出長榮航空在請假制度、勤務現場處置及管理程序上，存在多項制度性缺失，已實質侵害空服員的請假權與健康權。桃園市空服員職業工會16日於長榮航空公司門口抗議，直指長榮「昨天公祭，今天忘記」！

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，孫姓空服員於執勤期間身體狀況明顯不適、需要緊急醫療協助時，未獲得即時且適當的處置，相關處理流程顯有不足，對當事人及其家屬造成重大傷害。

周聖凱指出，勞動部的調查結果已清楚揭示制度與管理上的問題，但對失去女兒、姊妹的孫姓空服員家屬而言，至今仍未等到長榮航空及當趟楊姓座艙長有誠意的道歉與合理的賠償方案。家屬並多次向本會表示，長榮航空對外所稱「已獲得家屬諒解」並非事實。

周聖凱說，不能接受長榮航空態度的家屬，已經委託桃園市空服員職業工會協助，盼能與長榮航空進行協商，但長榮航空仍一再拒絕與家屬就賠償事宜進一步協商。與此同時，孫姓空服員的職場霸凌調查是否具備足夠的公正性與透明性，也令本會深感疑慮。

周聖凱指出，工會提出2項訴求，其一為長榮航空應開放工會參與本案的職場霸凌調查，以確保調查過程之公正與透明；其二為長榮航空應儘速與孫姓空服員家屬重啟協商，妥善處理賠償事宜，不要「昨天公祭、今天忘記」。

長榮回應，自孫姓空服員事件發生以來，積極調查事件始末並檢討及落實各項改善措施。針對勞動部於11月20日發布的調查報告中提及，應另就本事件是否涉及職場霸凌進行調查，相關調查亦已依程序進行中。

針對孫姓空服員的撫恤事宜，長榮則說，這段期間以來長榮航空與家屬保持聯繫，除了表達慰問，也轉交同仁們對孫姓空服的懷念卡片，日前亦已寄發撫卹金和喪葬補助費用申請書供家屬簽名回執，現正等候家屬回覆相關款項之交付方式。後續家屬如仍有任何需要協助處理之事項，長榮航空也會全力提供必要協助。

