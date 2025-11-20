長榮空服猝逝調查出爐! 勞動部四大新制"讓病者都敢請假"

生活中心／孟嘉美、談駿豪 台北報導

長榮航空一名空服員執勤後猝逝，引發外界關注空服勞動權益，如今勞動部調查報告出爐，認定長榮航空，請假規則合法但不合理，祭出修法，最快明年上路。一年內，10天病假，雇主不得有不利對待，違者最高可開出2萬到100萬罰鍰。

長榮航空，34歲孫姓空服員，抱病值勤，回台後病情惡化，不幸在雙十，當天離世。事發過去一個多月，勞動部調查結果，終於出爐！認定長榮有，明顯疏失。

勞動政務次長李健鴻：「組員在執勤期間突發疾病的，這個緊急應對處置呢，也有一些規範上不夠周延的地方，主管機關交通部民航局，來做進一步的調查處理。」

事發過去一個多月，勞動部調查結果，終於出爐（圖／民視新聞）民航局回應，持續蒐證調查，確認違法，將可能處以60萬到300萬元不等罰鍰。但勞動部細查死者班表，更發現。死者在兒童節，國定假日出勤，長榮在勞檢時，卻說不清楚，他把假挪到哪了，再爆涉嫌違反勞基法。全案由桃園市政府裁罰，最高能再罰150萬。只是罰再多錢，問題追根究柢，還是得回到組員生病，卻，不敢請假。

勞動政務次長李健鴻：「長榮航空他已經過度，運用了勤惰管理制度，嚴重影響了組員，申請病假的意願和情況。」

死了一名空服員後，制度該怎麼改？勞動部祭出四大保障，最快明年，元旦上路。包含勞工一年10天病假，雇主不得為不利處分；雇主負有病假跟不利處分無關的舉證責任等。但長榮始終主張，請假影響排班順序，是獎勵，不是懲罰。怎樣算不利處份？勞動部得把話，說清楚。

民航局回應，持續蒐證調查，確認違法，將可能處以60萬到300萬元不等罰鍰（圖／民視新聞）勞動條件及就業平等司長黃琦雅：「不論公司用加分扣分，其實會讓勞工導致我不敢請病假，因為請了病假，實際上就會有權益受損的狀況，基本上都會在我們，法令保護的範圍內。」

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱：「哪些樣態會被認為是不利待遇，那不利處分，並不只限於全勤獎金或是考績，只要是去削減原有的福利，原有的勞動條件，都應該認為說這個是（不利處分），那當時（協商）長榮航空提出的方案是，三天的病假不會被不利待遇，但是這顯然和勞動部，今天說的十天有很大的落差。」

面臨裁罰，長榮航空回應，出勤與考評制度，日前已做出改善，且與工會密切溝通，後續法規更動，會隨之調整。

