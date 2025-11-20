「長榮空服猝逝」調查出爐 勞動部：涉違勞基法

長榮空服猝逝調查出爐。（圖／TVBS）

長榮航空一名孫姓空服員因抱病執勤後不幸離世，勞動部調查結果顯示長榮航空涉及違反勞基法。調查發現孫姓空服員因擔心請病假影響排班考績而不敢請假，最終被迫硬撐至下機。勞動部將祭出五大措施，包括要求長榮啟動職場霸凌調查、修訂勞工請假規則等，並將於明年1月1日實施新法，保障員工10天病假權利，違者最高可罰100萬元。長榮航空則表示已針對出勤規範與考評制度做出調整，並將積極配合檢討改進。

勞動部訪談了與孫姓空服員同班機的11位組員、家屬，並對長榮航空進行勞檢後公布調查結果。勞動部職安署長林毓堂表示，孫員曾因車禍事故請過病假，因在三個月內超過3天後續飛行變得很累，導致不敢再申請病假。調查顯示，長榮航空過度運用勤惰管理制度，使組員生病時因擔心影響排班考績而不敢請假，孫員到最後一刻被迫硬撐下機。

林毓堂進一步指出，孫員表達需要救護車，但不但沒獲得協助，還被告知可能需要自費。由於孫員有畏寒症狀，下機前披著公司毛毯保暖，被事務長詢問是否要披著毛毯下去，使孫員只能取下毛毯。最終孫員因不良於行，在兩名組員攙扶下走下接機梯。調查還發現機上衛星醫療系統沒有啟用，導致孫員在機上無法獲得專業醫療指示。

勞動部提出五項改革措施：修訂勞工請假規則及相關函釋、將長榮航空緊急應對處置不周的問題送交民航局調查、要求長榮啟動職場霸凌調查、由桃園勞檢處處理涉違反勞基法第37條的問題，以及請職醫科醫師評估孫員死亡原因是否為工作相關疾病。勞動部也將推動四項法律改革：一年內病假未滿10日雇主不得做不利處分、勞工主張遭不利時由雇主負舉證責任、企業考核不得將病假天數作為評量，以及全勤獎金制度不能因請少量病假就全數扣發。

空服工會秘書長周聖凱認為公司和座艙長都應負起賠償責任，同時表示將病假保障從0天提升到10天是很大進步，但勞動部未明確說明哪些樣態算是不利待遇。家屬仍期盼案件不要在修法後石沉大海。長榮航空回應將積極配合並迅速完成檢討與調整，已針對出勤規範與考評制度做出調整，並修訂機上執勤規範手冊內容。針對國定假日挪移的違法疑慮，公司將向主管機關陳述相關法規適用情形，釐清適法性問題。

