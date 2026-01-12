長榮航不只日韓大增班！孫嘉明揭「今年最大亮點」：7月暑假直飛華盛頓

記者李育道／台北報導

長榮航空總經理孫嘉明宣布7月暑假將開航桃園直飛華盛頓（D.C.）、每週4班，北美航點將擴增10個，成為今年航線布局最大亮點。（圖／記者李育道攝影）

長榮航空總經理孫嘉明今（12）日公布去年營收2203.33億元、創歷史次高，並揭示今年營運主軸，除持續加密日本、韓國與東南亞熱門航點外，更宣布7月暑假將開航桃園直飛華盛頓（D.C.）、每週4班，北美航點將擴增10個，成為今年航線布局最大亮點。

孫嘉明指出，2025年全年營收達2203.33億元，僅較前一年微幅減少0.31個百分點，仍為公司歷史次高紀錄。去年共開航3個新航點，包括上半年4月18日神戶、10月3日達拉斯、10月21日釜山，營運狀況皆佳且已有盈餘。今年機隊維持80架客機、9架貨機，將引進2架787三艙新機，同時退役1架777客機與1架A330-300，總數不變。

在航線布局上，義大利航權取得突破後，米蘭航線自1月16日起由每週4班增為每天1班；青森因安檢與人力問題卡關多年，確定自3月29日起由每週3班增為5至7班。釜山因載客率超過9成，2月23日至3月28日增為每週10班；峴港為因應農曆年需求，至3月8日前增為每週12班；桃園—松山於3月17日至4月12日由每週3班增為5班；福岡至3月28日前由每週14班增為16班；仁川至4月12日前由每週14班增為18班，主力鎖定日本、韓國等熱門航點。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今年機隊維持80架客機、9架貨機，將引進2架787三艙新機，同時退役1架777客機與1架A330-300，總數不變。（圖／記者李育道攝影）

孫嘉明表示長榮航空同時推進777客改貨計畫，預計年底首架777將進場改裝。對今年市場展望，公司看好客、貨運同步成長，第一季訂位已超出預期，貨運受惠AI、半導體與東南亞製造業需求，獲利仍呈成長趨勢。另宣布重大新航點，預計今年7月暑假開航桃園直飛華盛頓(D.C.)，每週4班，以787-9三艙新機執飛，若順利成行，北美客機航點將增至10個、每週98班，成為今年暑假最重要的新布局。

他表示，今年客機架數雖然沒有增加，但公司仍將透過航線布局與班次調整來推動成長，在看好市場需求的前提下，持續加密日本、韓國與東南亞等熱門航點，同時推進新航線規劃。隨著今年暑假桃園直飛華盛頓D.C.預計開航，北美航點將增至10個、每週達98班，成為今年最重要的擴張重點，也盼藉由這樣的布局，讓公司在客、貨運市場都能維持穩健成長，力拼創新高。

